i Für Urs Fischer wirs die Luft bei Mainz dünn. "imago" "Weiß, wie es läuft" Trainer von ÖFB-Stars vor Schicksalsspiel in Bundesliga Für Urs Fischer wird es bei Mainz ernst. Der Trainer der ÖFB-Stars Stefan Posch und Phillipp Mwene steht gegen Union vor einem Entscheidungsspiel. Von Sport Heute 28.11.2026, 11:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Phillipp Mwene und Stefan Posch stehen bei Mainz 05 gleich zwei Stützen des österreichischen Nationalteams unter Vertrag. Doch während die beiden ÖFB-Stars im vergangenen Jahr mit dem Traditionsverein noch international für Furore sorgten, ist in dieser Saison der Abstiegskampf in der deutschen Bundesliga bedrohlich nahe gerückt.

Die vergangenen fünf Pflichtspiele gingen allesamt verloren, in der Bundesliga rutschten die Mainzer auf den 13. Tabellenplatz ab. Damit gerät auch Trainer Urs Fischer zunehmend unter Druck. Ausgerechnet das Duell mit seinem Ex-Klub Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) könnte für den Schweizer zum Schicksalsspiel werden.

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Fischer spricht offen über Trainer-Diskussion

Dass die aktuelle Situation auch am 60-Jährigen nicht spurlos vorübergeht, machte Fischer vor dem Duell mit den Berlinern deutlich. Zuletzt werde er vermehrt nach seinem Befinden gefragt. "Mir geht es eigentlich soweit gut", erklärte der Schweizer, räumte allerdings ein, dass es "auch schon angenehmer zu arbeiten" gewesen sei.

Mit den Diskussionen um seine Person könne der routinierte Trainer umgehen. "Ich weiß, wie es läuft." Die sportliche Situation seiner Mannschaft beschäftigt Fischer hingegen sehr.

Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub

Besondere Brisanz erhält das Duell durch Fischers Vergangenheit bei Union Berlin. Der Schweizer führte die Hauptstädter einst sensationell von der zweiten Bundesliga bis in die Champions League.

Mittlerweile kämpfen die Berliner unter Fischers Landsmann Mauro Lustrinelli gegen den Abstieg. Mit einem Heimsieg könnte Union nach Punkten mit Mainz gleichziehen. Fischer weiß um die Bedeutung der Begegnung: "Ein Sieg würde der Stimmung gut tun, da muss ich kein Prophet sein."