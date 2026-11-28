i Die beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc. IMAGO/Sports Press Photo Hamilton, Leclerc Ferrari verhängt Crash-Maulkorb für beide Piloten Jetzt greift Ferrari durch. Nach dem jüngsten Crash im Grand Prix von Las Vegas dürfen beide Stars nicht über den Unfall und die Konsequenzen reden. Von Sport Heute 28.11.2026, 11:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ferrari greift durch! Nach der neuerlichen Eskalation zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc beim Grand Prix von Las Vegas hat der italienische Traditions-Rennstall seinen beiden Formel-1-Stars offenbar einen Maulkorb verpasst. Im Vorfeld des Rennwochenendes in Katar bestätigten die beiden Piloten weitere interne Gespräche, über deren Ergebnisse dürfen sie allerdings nicht öffentlich sprechen.

"Ich werde das nicht offenlegen. Ich darf das ohnehin nicht. Deshalb kann ich nicht ins Detail gehen", erklärte Leclerc bei der Fahrer-Pressekonferenz. Auch auf die Frage, ob es für die verbleibenden beiden Saisonrennen in Katar und Abu Dhabi neue Regeln für die Zweikämpfe zwischen den Ferrari-Piloten geben werde, wollte der Monegasse nicht näher eingehen. Hamilton hielt sich ebenfalls bedeckt: "Alles bleibt intern."

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Teamchef nach Crash stinksauer

In Las Vegas waren die beiden Ferrari-Stars bereits zum dritten Mal in dieser Saison aneinandergeraten. Leclerc hatte ein Überholverbot ignoriert und seinen Teamkollegen bei einer Kollision in Kurve sieben in einen Dreher gezwungen. Der Monegasse kassierte dafür eine Zehn-Sekunden-Strafe und fiel vom sechsten auf den zehnten Rang zurück, Hamilton wurde Siebenter. Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur bezeichnete den Vorfall anschließend als "inakzeptabel" und kündigte Maßnahmen an.

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Bereits nach den Zwischenfällen in Monza und Mexiko hatte es in São Paulo Krisengespräche zwischen den beiden Piloten und Vasseur gegeben. Ohne den gewünschten Erfolg. "Letztendlich sind wir zwei sehr starke Fahrer, die jeweils vor dem anderen ins Ziel kommen wollen", erklärte Leclerc nun in Katar. Zuletzt habe es allerdings zu viele derartige Zwischenfälle gegeben. "Wir müssen als Team eine Lösung finden, um sicherzustellen, dass solche Dinge nicht wieder passieren."

"Viel mehr gibt es nicht zu sagen"

Hamilton betonte unterdessen, dass er sich bereits nach dem überharten Zweikampf in Monza für klare Regeln im teaminternen Duell ausgesprochen habe. Die Umsetzung liege allerdings in den Händen von Teamchef Vasseur. "Ich habe meinen Punkt schon damals gemacht. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen", stellte der 41-jährige Rekordweltmeister klar.

Trotz der wiederholten Eskalationen zeigte sich Hamilton zuversichtlich, dass Ferrari die angespannte Situation in den Griff bekommen werde. "Wir werden das hinbekommen. Am Ende sind wir Teamkollegen. Und wir lernen immer dazu", erklärte der Brite. Wie die Maßnahmen von Vasseur konkret aussehen, bleibt vorerst ein Ferrari-internes Geheimnis.