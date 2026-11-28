i Xaver Schlager erwischte gegen Chelsea einen Sahnetag. "imago/screenshot" "Zum ersten Mal" Traumpass gegen Chelsea – Schlager erlebt Premiere Xaver Schlager glänzt beim Sieg von Nottingham Forest gegen Chelsea. Nach dem Schlusspfiff wartet auf den ÖFB-Star eine ganz besondere Auszeichnung. Von Sport Heute 28.11.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem gefühlvollen Chipball über die Chelsea-Abwehr leitete Xaver Schlager am Freitagabend den entscheidenden Treffer zum 3:2-Erfolg von Nottingham Forest ein. Doch nicht nur seine sehenswerte Torvorlage machte den Abend für den österreichischen Nationalspieler zu einem besonderen. Der 29-Jährige wurde erstmals in seiner Karriere zum "Man of the Match" gewählt.

"Es fühlt sich großartig an. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie sich das normal anfühlt, weil es neu für mich ist. Aber es ist eine große Ehre", strahlte Schlager nach dem Schlusspfiff.

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Schlager mit Traumpass

In der 73. Minute hatte der ÖFB-Star beim Stand von 2:1 mit einem mustergültigen Pass hinter die Londoner Abwehrkette Morgan Gibbs-White in Szene gesetzt, der seinen zweiten Treffer des Abends erzielte.

Wie wertvoll die Vorarbeit des Österreichers war, zeigte sich in der Schlussphase. Der ehemalige Sturm-Graz-Stürmer Emanuel Emegha sorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 89. Minute noch einmal für Spannung. Die Mannschaft von Oliver Glasner brachte den Sieg allerdings über die Zeit.

"Das Tor hat uns geholfen, das Spiel zu gewinnen und das ist das Wichtigste", stellte Schlager seinen persönlichen Erfolg in den Hintergrund.

Unter Glasner gesetzt

Für Nottingham war es nach dem 3:1 gegen Manchester City vor der Länderspielpause bereits der zweite Sieg in Folge gegen einen englischen Spitzenklub. Die Glasner-Elf verschaffte sich damit im Abstiegskampf etwas Luft, kletterte mit zwölf Punkten auf den 14. Tabellenplatz.

Für Schlager hat sich der ablösefreie Wechsel von RB Leipzig auf die Insel bislang bezahlt gemacht. Der Mittelfeldmotor ist unter seinem österreichischen Landsmann gesetzt, stand in allen 13 Premier-League-Partien auf dem Platz und hält mittlerweile bei zwei Torvorlagen.