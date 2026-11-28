i Max Eberl äußert sich über die Situation von Jamal Musiala. IMAGO/STEINSIEK.CH Große Bayern-Sorgen Eberl emotional über Musiala: "Menschliche Tragödie" Der nächste Verletzungsrückschlag von Jamal Musiala geht den Bayern-Bossen nahe. Sportvorstand Max Eberl findet emotionale Worte für den 23-Jährigen. Von Sport Heute 28.11.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jamal Musiala kommt einfach nicht zur Ruhe. Der Offensivstar des FC Bayern muss nach seinem jüngsten Verletzungsrückschlag erneut eine Zwangspause einlegen, eine alte Muskelverletzung im Oberschenkel ist wieder aufgebrochen – der deutsche Nationalspieler wird in diesem Kalenderjahr wohl kein Spiel mehr bestreiten.

Vor dem Bundesliga-Duell mit dem Hamburger SV gewährte Bayern-Sportvorstand Max Eberl Einblicke in die schwierige Situation des 23-Jährigen und schlug dabei ungewöhnlich emotionale Töne an.

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"Wir wollen einfach Ruhe für den Jungen haben. Es ist eine menschliche Tragödie, was sich da abspielt. Wir geben ihm den Raum, um abzuschalten, um stärker zurückzukommen. Das ist ein weiterer Rückschlag, aber wir werden ihn im Klub alle unterstützen", erklärte Eberl am "Sky"-Mikrofon.

"Das macht kein Geld der Welt wett"

Auch bei "DAZN" sprach der Bayern-Boss über die Leidenszeit des deutschen Ausnahmekönners. "Was Jamal, der gerade einmal 23 Jahre alt ist, in den vergangenen 17 Monaten durchgemacht hat, können wir alle gar nicht nachvollziehen."

Immer wieder wurde Musiala durch gesundheitliche Probleme und Verletzungen zurückgeworfen. Nun soll der Offensivspieler auch abseits des Fußballplatzes die nötige Zeit bekommen, um sich von den Strapazen der vergangenen Monate zu erholen.

"Es ist wirklich unmenschlich, was der arme Kerl da gerade zu ertragen hat. Deshalb steht der gesamte Verein hinter ihm. Wir unterstützen ihn, geben ihm den Raum. Er muss mal den Kopf freikriegen, auf andere Gedanken kommen, dass wir ihn wieder dahin bringen. Das macht kein Geld der Welt wett, was der Junge zu erleiden hat."

Kompany appelliert an Medien

Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany sprach sich dafür aus, den öffentlichen Druck auf seinen Schützling zu reduzieren. Der Belgier richtete dabei einen Appell an die Medien.

"Jamal braucht jetzt seine Ruhe, damit er seinen Weg finden kann. Schauen wir mal auf den Menschen. Vielleicht könnt ihr da auch eine Rolle spielen, damit wir über Fußball sprechen. Ich kann natürlich nicht bestimmen, was andere Leute machen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen."

In der laufenden Saison brachte es Musiala bislang auf lediglich sechs Pflichtspieleinsätze für den deutschen Rekordmeister. In vier Bundesliga- und zwei Champions-League-Partien gelangen dem Offensivkünstler zwei Treffer und eine Torvorlage.