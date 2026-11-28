i Yanik Spalt debütioerte gegen Israel für Österreich. GEPA pictures Zuletzt Stammspieler Verletzungsschock! ÖFB-Juwel fällt lange aus Yanik Spalt verletzte sich in der Champions League und wird dem VfB Stuttgart in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Von Sport Heute 28.11.2026, 17:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der österreichische Shootingstar muss eine Zwangspause einlegen. Wie die "Bild" berichtet, zog sich Spalt bei der Champions-League-Niederlage gegen Inter Mailand eine Verletzung am Hüftbeuger zu. Damit ist das Fußballjahr für den Youngster vorzeitig gelaufen.

Besonders bitter: Der 19-Jährige hatte sich zuletzt einen Stammplatz bei den Stuttgartern erkämpft. Im November stand der Österreicher in sämtlichen Pflichtspielen des deutschen Bundesligisten in der Startelf, darunter auch in zwei Champions-League-Partien.

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Auch im Nationalteam machte Spalt zuletzt auf sich aufmerksam und feierte beim vergangenen ÖFB-Lehrgang sein Debüt.

Für Stuttgart verschärft sich durch den Ausfall des Österreichers die angespannte Personalsituation weiter.