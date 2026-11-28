Der österreichische Shootingstar muss eine Zwangspause einlegen. Wie die "Bild" berichtet, zog sich Spalt bei der Champions-League-Niederlage gegen Inter Mailand eine Verletzung am Hüftbeuger zu. Damit ist das Fußballjahr für den Youngster vorzeitig gelaufen.
Besonders bitter: Der 19-Jährige hatte sich zuletzt einen Stammplatz bei den Stuttgartern erkämpft. Im November stand der Österreicher in sämtlichen Pflichtspielen des deutschen Bundesligisten in der Startelf, darunter auch in zwei Champions-League-Partien.
Auch im Nationalteam machte Spalt zuletzt auf sich aufmerksam und feierte beim vergangenen ÖFB-Lehrgang sein Debüt.
Für Stuttgart verschärft sich durch den Ausfall des Österreichers die angespannte Personalsituation weiter.