i Mauricio Pochettino und Bruno Fernandes. IMAGO/Sportimage Erneute Blamage 0:4-Debakel! Manchester United immer tiefer in Krise Die Krise bei Manchester United spitzt sich weiter zu! Sie kassieren gegen Brentford eine 0:4-Heimpleite und stecken weiterhin im Tabellenkeller fest. Von Sport Heute 28.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch Neo-Coach Mauricio Pochettino bekommt die "Red Devils" nicht auf Kurs. Für den Argentinier ist es bereits die zweite Niederlage im dritten Pflichtspiel als United-Trainer. In der Premier League wartet der Traditionsklub mittlerweile seit über drei Monaten auf einen Sieg. Der letzte Erfolg gelang am zweiten Spieltag gegen Aufsteiger Ipswich Town.

Gegen Brentford nahm das Unheil bereits in der ersten Halbzeit seinen Lauf. Callum Wilson brachte die Gäste mit einem Doppelpack (19., 32.) auf die Siegerstraße. ÖFB-Legionär Jannik Schuster verfolgte die Partie bei den "Bees" von der Ersatzbank aus.

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United hatte durchaus Chancen, dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Harry Maguire scheiterte beim Stand von 0:0 an der Querlatte (8.), nach dem Seitenwechsel stand auch Youri Tielemans das Aluminium im Weg (60.).

In der Schlussphase wurde es für die Hausherren richtig bitter. Kristoffer Ajer erhöhte nach einem Eckball auf 3:0 (82.), Kevin Schade setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand (90.+2). Manchester United bleibt damit auf dem vorletzten Tabellenplatz hängen.