i ÖFB-Star Konrad Laimer IMAGO/Oliver Ruhnke Schwer verletzt? "Starke Schmerzen" – Bayern bangen um ÖFB-Star Laimer Konrad Laimer musste beim torlosen Remis gegen den Hamburger SV angeschlagen vom Platz. Trainer Vincent Kompany gibt wenig Grund zur Hoffnung. Das Von Sport Heute 28.11.2026, 20:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Verletzungspech beim deutschen Rekordmeister nimmt kein Ende! Eigentlich sollte Konrad Laimer gegen den HSV aus Gründen der Belastungssteuerung geschont werden. Aufgrund des schwachen Auftritts der Münchner brachte Bayern-Coach Vincent Kompany den ÖFB-Star in der 52. Minute für Lennart Karl ins Spiel.

Doch für den Salzburger war die Partie vorzeitig beendet. Kurz vor dem Schlusspfiff signalisierte der 29-Jährige, dass er nicht mehr weiterspielen könne, und humpelte vom Platz. Laut Informationen von "Sky Sport" klagte Laimer über starke Schmerzen. Nach der Rückkehr nach München soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

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Kompany zeigte sich nach der Partie wenig optimistisch: "Es sieht nicht gut aus. Normalerweise kann man sich so etwas weglaufen, aber das hat bei ihm nicht geklappt. Das ist also kein gutes Zeichen."

Ein längerer Ausfall des Österreichers wäre für die Münchner besonders bitter. Mit Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Jamal Musiala fehlen dem deutschen Rekordmeister bereits sieben nominelle Stammspieler.

Zu allem Überfluss droht Bayern-Kapitän Joshua Kimmich nach seiner Roten Karte wegen einer Tätlichkeit gegen HSV-Youngster Alexander Røssing-Lelesiit eine mehrspielige Sperre.