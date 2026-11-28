i Schalke-Coach Miron Muslic. IMAGO/Ulrich Hufnagel Historische Niederlage "Schäme mich" – Muslic nach 1:8-Debakel bedient Miron Muslic kassiert mit Schalke 04 eine bittere 1:8-Pleite gegen Paderborn und findet nach dem Spiel deutliche Worte. Von Sport Heute 28.11.2026, 19:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Nachmittag zum Vergessen für die Königsblauen! Ausgerechnet gegen den SC Paderborn, der vor der Partie erst acht Saisontore auf dem Konto hatte, geriet die Mannschaft von Miron Muslic völlig unter die Räder. Stefano Marino avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner.

Während die Schalker die Partie in der ersten Halbzeit noch einigermaßen offen gestalten konnten, brachen die Gäste nach dem Seitenwechsel komplett auseinander. Muslic zeigte sich nach dem Debakel im Gespräch mit "DAZN" fassungslos: "Ich schäme mich in Grund und Boden. Wir sollten uns alle schämen. Wir haben heute Schalke im Stich gelassen."

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Auch auf der anschließenden Pressekonferenz nahm sich der österreichische Trainer selbst in die Pflicht: "Es ist eine Schande. Ich übernehme die volle Verantwortung für die Startelf, für den Matchplan und für das Resultat."

Doch auch seine Spieler bekamen ihr Fett ab. "Die Mannschaft zerstört gerade im Eiltempo das, was wir uns anderthalb Jahre aufgebaut haben", polterte Muslic.

Für die Königsblauen wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Schalke liegt auf dem 16. Tabellenplatz und damit auf dem Relegationsrang. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bereits fünf Punkte.