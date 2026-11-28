i Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup. GEPA pictures "Nicht over the moon" Rekord-Sieg, aber Hoff Thorup "Nicht ganz zufrieden" Rapid feiert einen knappen 3:2-Auswärtssieg in Lustenau. Nach der Partie ist der Coach von Rapid, Johannes Hoff Thorup, nicht ganz zufrieden. Von Sport Heute 28.11.2026, 21:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

13 Siege aus 14 Spielen, überlegener Tabellenführer – dennoch ist Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup nicht zu 100 Prozent zufrieden mit seiner Mannschaft. Im Ländle gelang den Hütteldorfern mit dem 3:2-Auswärtssieg gegen Austria Lustenau der nächste Triumph, dennoch sieht Hoff Thorup Verbesserungspotenzial.

Zum Ende der Partie drückten die Lustenauer auf den Ausgleich gegen Rapid, eine Tatsache, die dem Rapid-Coach sauer aufstößt, wie er im Interview mit "Sky" nach dem Spiel sagte: "Es war zu knapp, wir hatten sehr viele Chancen. Da hätte der Vorsprung größer sein müssen. Deswegen bin ich nicht over the moon. Aber die Jungs haben gezeigt, dass sie kämpfen können. Deswegen bin ich nicht ganz zufrieden."

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Über einen dreckigen Sieg will der Rapid-Coach aber nicht sprechen: "Ich weiß nicht, ob es ein dreckiger Sieg war. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht mit vielen Chancen. Wir hätten aber mehr Tore machen müssen."

Die enge Schlussphase ließ den Coach dann doch mehr zittern, als er gehofft hatte, wie er sagt: "Jeder ist glücklich. Das ist schon Erleichterung. Wir waren ein bisschen angespannt. Sie haben längere Bälle geschlagen, und dann muss man bereit sein. Und dann haben wir es geschafft, zu gewinnen. Am Heimweg werden wir gut gestimmt sein."