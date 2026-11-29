i Joshua Kimmich sah die Rote Karte. IMAGO/HMB-Media Nach Haar-Attacke "Keine Entschuldigung!": Experten gehen auf Kimmich los Nach seinem Rot-Aussetzer gegen den Hamburger SV muss Joshua Kimmich heftige Kritik einstecken. Von Sport Heute 29.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sky-Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus gehen mit dem Bayern-Kapitän hart ins Gericht.

Beim torlosen Remis gegen den HSV brannten Joshua Kimmich kurz vor der Halbzeitpause die Sicherungen durch. Der 31-Jährige zog Gegenspieler Alexander Røssing-Lelesiit an den Haaren und sah dafür glatt Rot.

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Für Sky-Experte Dietmar Hamann ein absolutes No-Go: "Für so etwas gibt es keine Entschuldigung. Er hat der Mannschaft massiv geschadet", kritisierte der ehemalige Bayern-Profi den Kapitän des deutschen Rekordmeisters.

Auch Lothar Matthäus ließ kein gutes Haar an Kimmich. "Durch die Rote Karte wird er ganz sicher zwei Spiele mindestens fehlen und dann macht er sich und den Bayern auch wieder keinen Gefallen", erklärte der Weltmeister von 1990.

Für Matthäus ist der Aussetzer auch ein Indiz dafür, "dass was nicht stimmt in dem Verein". Der deutsche Rekordnationalspieler sieht einen Zusammenhang mit der öffentlichen Debatte um den Gesundheitszustand von Jamal Musiala. "Das bleibt in den Köpfen hängen und deswegen reagiert auch Kimmich so vollkommen überzogen."

Anschließend holte Matthäus zum Rundumschlag gegen die Münchner aus: "Alles, was zurzeit bei Bayern passiert, ist der falsche Weg. Zwei, zweieinhalb Jahre habe ich die Bayern über den grünen Klee gelobt, zurzeit kann man sie an allen Ecken und Enden irgendwo kritisieren."

Seit den öffentlichen Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über die gesundheitlichen Probleme von Musiala kommt beim deutschen Rekordmeister keine Ruhe mehr auf. Gegen den HSV fehlte der 23-Jährige aufgrund einer erneuten Muskelverletzung.