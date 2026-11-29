i Ein Mann fuhr in Polens dritter Liga plötzlich mit einem E-Scooter über den Rasen. Screenshot Partie gestoppt Flitzer fährt mit E-Scooter plötzlich über Fußballfeld Ganz kuriose Szene aus Polen. Während eines Drittliga-Spiels raste plötzlich ein Mann mit einem E-Scooter auf den Rasen und drehte seine Kreise. Von Sport Heute 29.11.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Flitzer der etwas anderen Art! Bei einem Fußballspiel in der dritten polnischen Liga kam es am Freitagabend zu einer kuriosen Spielunterbrechung. In der Begegnung zwischen Stal Stalowa Wola und der zweiten Mannschaft von Legia Warschau fuhr plötzlich ein Mann mit einem E-Scooter auf das Spielfeld und drehte seine Kreise. Videoaufnahmen der ungewöhnlichen Aktion machen mittlerweile in den sozialen Medien die Runde.

Der Vorfall ereignete sich in den Schlussminuten der Partie. Schiedsrichter Dawid Muc hatte das Spiel aufgrund eines Freistoßes ohnehin gerade unterbrochen. Als der Unparteiische den ungebetenen Gast auf dem Rasen bemerkte, verhinderte er mit einem weiteren Pfiff die Fortsetzung der Begegnung. Der Scooter-Fahrer drehte unterdessen seelenruhig seine Runde über den Platz.

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Auch Adam Delit, der die Partie auf der Streaming-Plattform des polnischen Fußballverbandes kommentierte, traute seinen Augen kaum. "Wir sehen gerade sehr ungewöhnliche Bilder auf dem Rasen in Stalowa Wola. Ich frage mich, wie man das interpretieren kann?", sagte der Kommentator. Einen derartigen Auftritt eines Flitzers habe er noch nie gesehen.

Die Sicherheitskräfte nahmen umgehend die Verfolgung des Störenfrieds auf, hatten allerdings Mühe, mit dem motorisierten Eindringling mitzuhalten. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Mann den Rasen mit seinem E-Scooter wieder verlässt, während seine Verfolger noch ein gutes Stück hinter ihm sind. Ob der Flitzer letztlich geschnappt werden konnte, blieb zunächst unklar.

Wenige Sekunden später konnte die Begegnung wieder fortgesetzt werden. Auch sportlich hatte die Partie einiges zu bieten: Die Hausherren hatten einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung gedreht und brachten diese nach der kuriosen Unterbrechung schließlich über die Zeit.