i HSV-Star Alexander Røssing-Lelesiit machte diese Rassismus-Nachricht öffentlich. "imago/screenshot" Skandal nach Buli-Spiel Rassismus-Attacke nach Kimmich-Rot gegen HSV-Star HSV-Star Alexander Røssing-Lelesiit provozierte die Rote Karte von Joshua Kimmich. Nach dem Spiel wurde der Norweger Opfer rassistischer Attacken. Von Sport Heute 29.11.2026, 12:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Rote Karte für Bayern-Star Joshua Kimmich hat für Hamburgs Alexander Røssing-Lelesiit üble Folgen. Der 19-Jährige wurde nach dem torlosen Remis gegen den deutschen Rekordmeister in den sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt. Ein offenbar wütender Bayern-Fan wünschte dem HSV-Youngster sogar den Tod.

Der Norweger machte die widerliche Nachricht am Samstagabend in seiner Instagram-Story öffentlich und reagierte mit einer klaren Botschaft: "Ich bin stolz auf meine Hautfarbe." Zudem fügte er ein Emoji an, dass den Kopf schüttelt – eine deutliche Botschaft.

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Haar-Zieher von Kimmich

Auslöser für die Attacke war offenbar eine Szene kurz vor dem Halbzeitpfiff. Kimmich hatte sich nach einer vermeintlichen Provokation seines Gegenspielers zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zog Røssing-Lelesiit an den Haaren und sah dafür die Rote Karte. Kimmich zeigte sich nach dem Schlusspfiff selbstkritisch, bezeichnete seine Aktion als "sehr, sehr dumm".

Die Münchner mussten damit mehr als eine Halbzeit in Unterzahl bestreiten, ließen im Titelkampf zwei weitere Punkte liegen. Für die Hamburger rückte der sportliche Achtungserfolg angesichts der rassistischen Entgleisung gegen ihren Youngster allerdings in den Hintergrund.