i Konrad Laimer dorht eine längere Verletzungspause. IMAGO/DeFodi Images Kompany ahnte Schlimmes Bittere Diagnose – ÖFB-Star Laimer muss operiert werden Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Konrad Laimer hat sich beim 0:0 gegen den Hamburger SV schwerer verletzt und muss unters Messer. Von Sport Heute 29.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Konrad Laimer droht eine längere Zwangspause. Der FC Bayern gab am Sonntag die Diagnose beim österreichischen Nationalspieler bekannt. Der 29-Jährige erlitt beim torlosen Remis gegen den Hamburger SV eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk. Ein operativer Eingriff ist unumgänglich.

Bereits unmittelbar nach dem Schlusspfiff hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany wenig Hoffnung auf eine glimpfliche Diagnose gemacht.

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"Es sieht auch nicht gut aus. Normalerweise könnte man da normal weglaufen, aber er kann das nicht. Das ist kein gutes Zeichen", erklärte der Belgier am Samstag.

Laimer war in der 52. Spielminute für Lennart Karl eingewechselt worden, musste nach nur 35 Minuten auf dem Platz allerdings selbst wieder ausgewechselt werden.

Bayern-Verletztenliste wird länger

Wie lange der ÖFB-Star dem deutschen Rekordmeister fehlen wird, ließen die Münchner in ihrer Mitteilung offen. Nach der Operation wartet auf den Salzburger zunächst die Rehabilitation.

Für Kompany ist der Ausfall des vielseitig einsetzbaren Österreichers besonders bitter. Laimer zählte zuletzt zu den verlässlichsten Kräften im Kader des deutschen Rekordmeisters.

Mit Harry Kane, Manuel Neuer, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari und Serge Gnabry muss der Bayern-Coach ohnehin bereits auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Nun gesellt sich mit Laimer ein weiterer prominenter Name auf die ohnehin lange Verletztenliste der Münchner.