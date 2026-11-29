i Miron Muslic zerlegt seine Schalke-Spieler. IMAGO/Ulrich Hufnagel Nach 1:8-Demütigung Muslic zerlegt Spieler: "Nicht bundesligatauglich" Österreichs Trainer Miron Muslic erlebt mit Schalke 04 ein historisches Debakel. Nach der 1:8-Pleite in Paderborn rechnet er mit seinen Spielern ab. Von Sport Heute 29.11.2026, 10:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Miron Muslic gehen auf Schalke die Ideen aus. Nach der desaströsen 1:8-Niederlage in Paderborn machte der österreichische Trainer seinem Frust öffentlich Luft, stellte seinen Spielern ein vernichtendes Zeugnis aus. Der 44-Jährige sprach seiner Mannschaft in ihrer aktuellen Verfassung sogar die Bundesligatauglichkeit ab.

"In dieser Konstellation jetzt haben wir keine Bundesligatauglichkeit. Weder technisch noch taktisch. Wir müssen jede Woche über die Grenzen gehen, diese Widerstandsfähigkeit haben wir einfach nicht", polterte Muslic.

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Der Österreicher sieht die Errungenschaften seiner bisherigen Amtszeit bei den Königsblauen in Gefahr: "Die Mannschaft zerstört gerade im Eiltempo und auf der Überholspur das, was wir uns die letzten anderthalb Jahre hart erarbeitet haben. Die Jungs kommen nicht an ihr Leistungslimit."

Nur Karius kommt ungeschoren davon

Vor allem von seinen Führungsspielern fühlt sich Muslic im Stich gelassen. Einzig Torhüter Loris Karius nahm der Schalke-Coach von seiner Kritik aus.

"Da war kein Schalker, der nach dem 0:3 mal einen Paderborner aus dem Stadion weggrätscht. Wir müssen uns wehren und nicht ergeben. Bis auf Loris sehe ich aber keinen. Und dieses Muster ist seit Wochen. Ich schäme mich heute einfach nur."

Muslic vermisst bei seinen Schützlingen jene Mentalität, die es seiner Ansicht nach braucht, um für den deutschen Traditionsklub aufzulaufen. "Ein Schalke-Spieler muss was aushalten können, dafür ist unser Logo zu groß. Zu wenige schaffen das! Nicht jede Woche nach Ausreden oder Alibis suchen."

Muslic gesteht Ratlosigkeit

Sich selbst nahm der Österreicher allerdings ebenfalls in die Pflicht. Zu Beginn der Pressekonferenz hatte Muslic noch klargestellt: "Ich übernehme die volle Verantwortung für die Startelf. Ich übernehme die volle Verantwortung für den Matchplan. Ich übernehme die volle Verantwortung für das Resultat."

Wie der österreichische Trainer die Königsblauen wieder in die Erfolgsspur führen will, weiß er derzeit selbst nicht. Die bisherigen Maßnahmen seines Trainerteams blieben offenbar wirkungslos.

Auf die Frage der "Bild", wie es nun weitergehen soll, antwortete Muslic entwaffnend offen: "Ganz ehrlich – das weiß ich jetzt noch nicht. Ich muss mir überlegen, was ich die nächsten Tage mache, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Überlegungen für morgen, ich habe keine Überlegungen fürs Derby."