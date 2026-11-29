i Anastasia Potapova GEPA pictures ÖTV-Star regt auf "Im Herzen Russin!" Verband reagiert auf Potapova Der Wirbel um Anastasia Potapova geht weiter! Nach ihrem Auftritt in Russland und brisanten Aussagen reagiert jetzt der österreichische Tennisverband. Von Sport Heute 29.11.2026, 15:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung um Österreichs Tennis-Star Anastasia Potapova! Die seit knapp einem Jahr auch mit der österreichischen Staatsbürgerschaft ausgestattete Spielerin sorgte mit ihrem Auftritt bei einem Einladungsturnier in St. Petersburg für Wirbel. Dort hatte sie erklärt, im Herzen weiterhin Russin zu sein und den österreichischen Pass vor allem aus praktischen Gründen angenommen zu haben.

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Jetzt reagiert der Österreichische Tennisverband (ÖTV). Potapova und ihr Team seien für die Zusammenstellung ihres Turnierkalenders selbst verantwortlich. Über den Auftritt in Russland zeigt sich der Verband in der "APA" wenig erfreut: "Der Österreichische Tennisverband begrüßt dies zwar nicht, besitzt darauf jedoch keinen Einfluss."

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Auch das Management der Tennisspielerin meldete sich zu Wort: "Wir alle kennen Situationen, in denen ein einzelner, aus dem Zusammenhang gerissener Satz einen irreführenden Eindruck erwecken kann. Anastasia ist in Russland geboren und aufgewachsen; Russland wird also immer ein Teil ihrer Identität bleiben. Doch ihre Wurzeln stehen keineswegs im Widerspruch zu ihrem Bekenntnis zu Österreich - sie erklären lediglich ihre Herkunft, und darüber spricht sie ganz offen."

Potapova schätze das Vertrauen des ÖTV und wolle auf der WTA-Tour stolz die österreichische Flagge vertreten. "Für Anastasia ist dies mehr als nur eine Flagge – es ist eine Verantwortung, die ihr sehr am Herzen liegt", betont ihr Management. Auf die Teilnahme am Turnier in Russland ging es hingegen nicht näher ein.

Auf ihren ersten Einsatz für Österreich im Billie Jean King Cup müssen die heimischen Tennis-Fans unterdessen noch länger warten. Aufgrund einer zweijährigen Sperrfrist nach dem Nationenwechsel wäre ein Antreten regulär erst ab Dezember 2027 beziehungsweise in der Saison 2028 möglich.