i Anastasia Potapova: "Im Herzen bin ich immer noch Russin." "imago/screenshot" Österreichs Tennis-Eins Potapova hält Russland Treue: "Immer noch im Herzen" Auf dem Tennisplatz vertritt Anastasia Potapova zwar seit rund einem Jahr Österreich, ihr Herz schlägt aber nach wie vor für Russland. Von Sport Heute 28.11.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der österreichische Reisepass erleichtert Anastasia Potapova das Leben auf der Tennis-Tour. An ihrer Verbundenheit zu Russland hat der Nationenwechsel allerdings nichts geändert. Das stellte Österreichs Tennis-Nummer eins nun ausgerechnet bei einem umstrittenen Einladungsturnier in St. Petersburg klar.

"In meinem Herzen bin ich noch immer Russin", erklärte die 25-Jährige im Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS am Rande eines Einladungsturniers in St. Petersburg.

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Brisant: Als Sponsor der Veranstaltung fungiert der staatlich kontrollierte russische Energieriese Gazprom. Während aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine weiterhin keine regulären Turniere der ATP- und WTA-Tour in Russland stattfinden und russische Tennisprofis nur unter neutraler Flagge antreten dürfen, versammelt das Einladungsturnier zahlreiche internationale Tennis-Asse.

Potapova spricht über Nationenwechsel

Dass ihr Wechsel der Staatsbürgerschaft vor allem praktische Gründe hatte, machte Potapova bereits in der Vergangenheit deutlich. In St. Petersburg bekräftigte Österreichs Nummer eins das nun erneut.

"Jeder vernünftige Mensch versteht, warum ich meine Nationalität wechseln musste, damit ich wieder leichter reisen kann. Aber das verändert nicht meine Persönlichkeit oder wer ich bin. Wie man so sagt: Du kannst zwar das Mädchen aus dem Land nehmen, aber nicht das Land aus dem Mädchen."

Ihren Lebensmittelpunkt hat Potapova weiterhin größtenteils in Dubai. Zuletzt hielt sich die 25-Jährige auch in Moskau auf, wo sie unter anderem ein Fotoshooting absolvierte.

Sportlich hat sich die Einbürgerung Potapovas für Österreich bislang bezahlt gemacht. Die gebürtige Russin erreichte in diesem Jahr sowohl bei den French Open als auch bei den US Open das Achtelfinale, beim prestigeträchtigen Turnier in Madrid sogar das Halbfinale. In der Weltrangliste ist sie als 28. die mit Abstand bestplatzierte Österreicherin.

Internationale Tennis-Stars in Russland

Potapova ist bei Weitem nicht das einzige international bekannte Tennis-Ass, das an diesem Wochenende in St. Petersburg aufschlägt. Neben den russischen Profis Karen Chatschanow und Diana Schnaider nehmen mit Alexander Bublik und Julia Putinzewa auch zwei gebürtige Russen teil, die mittlerweile für Kasachstan antreten.

Mit den Franzosen Corentin Moutet und Adrian Mannarino sowie dem Briten Dan Evans sind zudem drei westeuropäische Tennisprofis beim umstrittenen Gazprom-Turnier am Start.