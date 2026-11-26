i Extremsportler Strasser: Kino-Premiere in Wien zVg In Wien Rekordjagd von Strasser wird zum Kino-Hit Sieben Gipfel, 1.100 Kilometer, 20.000 Höhenmeter – völlig auf sich allein gestellt. Jetzt kommt die Rekordjagd von Michael Strasser ins Kino. Von Sport Heute 26.11.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Tage, vier Stunden und 40 Minuten – Stoff für einen Kinofilm!

Der österreichische Extremsportler Michael Strasser verband im Rahmen seines Projekts "Seven Summits Austria" die höchsten Erhebungen aller neun österreichischen Bundesländer zu Fuß und mit dem Rad – so schnell wie noch niemand zuvor.

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Am 3. Dezember feiert die Dokumentation über das außergewöhnliche Abenteuer im Wiener Gartenbaukino ihre Leinwandpremiere. Der 43-jährige Rekordjäger wird persönlich vor Ort sein – und noch gibt es Tickets.

Vom Piz Buin in Vorarlberg bis zum Hermannskogel in Wien legte Strasser 1.100 Kilometer und 20.000 Höhenmeter zurück. Ohne Begleitteam, ohne Unterstützung von außen. Die bisherige Bestzeit pulverisierte der Extremsportler um elf Stunden.

Die Dokumentation bringt die außergewöhnliche sportliche Herausforderung auf die große Leinwand – eine Reise quer durch Österreich, an die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit.

Mehr Informationen: sevensummitsaustria.at