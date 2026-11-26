i Zverev: "Bin froh, dass ich liefern konnte." Reuters Doppel-Drama Zverev liefert, doch Deutschland scheitert Bitteres Aus für Deutschlands Tennis-Stars! Trotz eines souveränen Sieges von Alexander Zverev ist beim Davis Cup bereits im Viertelfinale Endstation. Von Sport Heute 26.11.2026, 16:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 33 Jahren wartet Deutschland auf einen Triumph im Davis Cup. Auch Alexander Zverev konnte die Durststrecke nicht beenden. Der Weltranglisten-Erste gewann am Donnerstag beim Finalturnier in Bologna zwar sein Einzel, das deutsche Team musste sich Großbritannien aber mit 1:2 geschlagen geben.

Dabei waren die Deutschen mit großen Ambitionen nach Italien gereist. Nach zwei Halbfinal-Niederlagen in Folge sollte heuer der große Wurf gelingen. Zverev wollte seine starke Saison mit zwei Grand-Slam-Titeln mit dem Gewinn des prestigeträchtigen Nationen-Bewerbs krönen.

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Doch schon im ersten Einzel geriet Deutschland unter Druck: Jan-Lennard Struff musste sich dem ehemaligen Weltranglisten-Achten Cameron Norrie mit 3:6, 6:3, 2:6 geschlagen geben.

Zverev stand damit mit dem Rücken zur Wand – und lieferte. Der 29-Jährige machte mit dem britischen Wimbledon-Halbfinalisten Arthur Fery kurzen Prozess, siegte nach nur 71 Minuten mit 6:3, 6:2.

"Das Team hat mich heute gebraucht und ich bin froh, dass ich liefern konnte", sagte Zverev vor dem entscheidenden Doppel.

Doch dort platzte der deutsche Titeltraum. Kevin Krawietz und Tim Pütz, zuletzt noch Halbfinalisten bei den ATP Finals, mussten sich dem Doppel-Weltranglistenersten Henry Patten und dessen Partner Neal Skupski mit 2:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben.

Besonders bitter war das Aus für Pütz. Der Deutsche, der im kommenden Jahr seine Karriere beendet, bestritt seinen letzten Davis-Cup-Einsatz.

Für Großbritannien geht die Titeljagd weiter. Die Briten treffen im Halbfinale auf den Sieger des Duells zwischen Österreich und Titelfavorit Spanien.

Zverev hingegen muss seine erfolgreichste Saison mit einer weiteren Enttäuschung beenden. Erst am Sonntag hatte der Deutsche das Endspiel der ATP Finals verloren. Vier Tage später platzte auch sein großer Davis-Cup-Traum.