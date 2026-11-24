i Boris Becker reagiert auf das "Heute-"Interview mit Günter Bresnik. GEPA, APA Tennis-Legende meldet sich "Match um Leben!" Becker reagiert auf "Heute"-Interview Günter Bresnik sprach im "Heute"-Talk über die mentale Stärke von Boris Becker. Jetzt meldet sich die deutsche Tennis-Ikone zu Wort. Von Martin Huber 24.11.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic? Für Günter Bresnik gibt es einen anderen Tennisspieler, auf den er setzen würde, wenn es um Leben und Tod geht: Boris Becker.

Im großen "Heute"-Interview sprach Österreichs Star-Trainer über Tränen, Glück, Schicksalsschläge, Geld – und seine Ex-Schützlinge. Besonders bemerkenswert waren seine Worte über den sechsmaligen Grand-Slam-Sieger Becker.

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"Ich mag diese GOAT-Debatte eigentlich nicht. Einmal diskutierte ich mit anderen Trainern, wer der Beste aller Zeiten ist. Ich warf in die Runde ein: ,Wenn ein Spieler ein Match um mein Leben spielen müsste, nehme ich den Boris.‘"

Bresnik weiter: "Boris war ein Killer am Platz, mental der Beste. In seinen Gedanken hatte er die Fähigkeit in andere, uns fremde Welten vorzudringen. Psychiater beschreiben dieses Phänomen auch, wenn sie Massenmörder analysieren. Boris hat nie einen Mentaltrainer benötigt. Der Mentalcoach hätte in so einer Sitzung aber viel für seine Karriere und auch sein Leben gelernt."

Becker reagiert

Die Aussagen seines Ex-Trainers blieben von Becker nicht unbemerkt. Der dreifache Wimbledon-Sieger reagierte auf Instagram auf das "Heute"-Interview.

"Lieber Günter, vielen Dank für die 🌼 🙌👏", schrieb die Tennis-Legende.

Das Interview mit Günter Bresnik lesen Sie hier.