i Aaron Rodgers und Mike McCarthy. IMAGO/ZUMA Press Das gab es noch nie MVP-Quarterback geht auf Trainer los und wird gefeuert Star-Quarterback Aaron Rodgers teilt in einem Podcast über seinen (ehemaligen) Coach bei den Pittsburgh Steelers aus. Von Sport Heute 26.11.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein handfester Skandal erschüttert die NFL! Die Pittsburgh Steelers haben sich von Superstar Aaron Rodgers getrennt. Nachdem Trainer Mike McCarthy den Star-Quarterback zunächst auf die Bank verbannt hatte, holte dieser zum verbalen Rundumschlag gegen seinen langjährigen Weggefährten aus. Die Entlassung folgte prompt.

Nach der zweiten Niederlage in Folge, einem 16:19 gegen die Philadelphia Eagles, entschied sich McCarthy dazu, künftig auf Mason Rudolph als Starting Quarterback zu setzen. Ausgerechnet McCarthy, unter dem Rodgers bei den Green Bay Packers seine größten Karriereerfolge gefeiert hatte, degradierte den vierfachen NFL-MVP.

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In der "Pat McAfee Show" auf ESPN machte Rodgers seinem Ärger Luft. Von seiner Degradierung habe er nicht persönlich durch McCarthy, sondern über seine Mannschaftskollegen erfahren. Besonders brisant: Noch am Sonntag hatte der Trainer seinem Spielmacher öffentlich den Rücken gestärkt.

Rodgers erhob zudem schwere Vorwürfe gegen seinen Coach. McCarthy soll regelmäßig Meetings versäumt haben oder bei diesen eingeschlafen sein. "Mike kam letzte Woche zu spät in ein Meeting, setzte sich hin und zehn Minuten später schnarchte er", schilderte der Quarterback. "Er wachte dann auf, hat in seinen Zetteln gekramt und fünf Minuten später hast du das Schnarchen wieder gehört."

Auch die sportliche Kompetenz seines Trainers stellte Rodgers infrage. McCarthy habe sich geweigert, die gegnerischen Defensivreihen zu analysieren, und sei mit der Auswahl der Spielzüge überfordert gewesen. Gegen Philadelphia soll sich der 63-Jährige sogar einen kuriosen Aussetzer geleistet haben: "In der Pause in Philadelphia hat er uns mit 'Eins, zwei, drei Packers' auf das Feld geschickt."

Bereits Anfang Oktober war es bei der Niederlage gegen die Cleveland Browns zu einem heftigen Wortgefecht zwischen den beiden gekommen. Damals beschwerte sich Rodgers über fehlende Anweisungen, McCarthy bezeichnete seinen Quarterback daraufhin als "verdammtes Arschloch".

Besonders bitter ist das Zerwürfnis angesichts der gemeinsamen Vergangenheit. Zwischen 2008 und 2018 bildeten Rodgers und McCarthy bei den Green Bay Packers ein erfolgreiches Gespann. 2011 gewannen sie gemeinsam den Super Bowl – ausgerechnet gegen die Pittsburgh Steelers.

Nun endet die Zusammenarbeit im Rosenkrieg. Schon vor seiner Entlassung hatte Rodgers eine Rückkehr ausgeschlossen: "Ich gehe nicht mehr zurück, der Zug ist abgefahren." Ob der NFL-Superstar in seiner 22. und letzten Saison noch einmal für ein anderes Team auflaufen wird, ist offen.