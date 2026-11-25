i Lara Vadlau GEPA Foto mit Schutzmaske Hass im Netz! Olympiasiegerin Vadlau erstattet Anzeige Olympiasiegerin Lara Vadlau wehrt sich gegen Hass im Netz. Nach einer Anfeindung wegen des Tragens einer Schutzmaske erstattete sie Anzeige. Von Sport Heute 25.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lara Vadlau reicht es! Die österreichische Segel-Olympiasiegerin wehrt sich gegen Hass im Internet. Nachdem die Kärntnerin wegen des Tragens einer Schutzmaske angefeindet worden war, schaltete sie die Polizei ein.

Am Dienstag machte die Olympiasiegerin von Paris den Kommentar eines Nutzers auf Instagram öffentlich. "Es gibt Dinge, die gehen einfach zu weit", erklärte Vadlau in einem Video. Die Kärntnerin wolle mit ihrem Vorgehen ein Zeichen gegen Hass im Netz setzen und suchte deshalb eine Polizeiinspektion auf.

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Die dreifache Weltmeisterin arbeitet nach einer komplizierten Knieverletzung und mehreren Operationen derzeit an ihrem Comeback. Durch das Tragen einer Schutzmaske möchte die Medizinerin weitere Trainingsausfälle verhindern. Gerade bei mehreren Trainingseinheiten pro Tag sei das Immunsystem vorübergehend geschwächt.

Für den Verfasser des Kommentars könnte die Anfeindung nun ein juristisches Nachspiel haben. Laut Vadlau habe die Polizei den Kommentar als gefährliche Drohung eingestuft. Die Staatsanwaltschaft werde sich mit dem Fall befassen. Die Olympiasiegerin rechnet mit finanziellen Konsequenzen für den Verfasser. "Und ja, ich hoffe, er lernt daraus."

Für ihr konsequentes Vorgehen erhielt Vadlau in den sozialen Medien viel Zuspruch. Auch ehemalige und aktive Sportgrößen wie Stephanie Venier, Anna Gandler und Dieter Kalt signalisierten ihre Unterstützung.