i Ben Shelton und Trinity Rodman. IMAGO/Sportfoto Rudel Superstars wieder alleine Liebes-Aus! Sport-Traumpaar geht getrennte Wege Fußball-Star Trinity Rodman und Tennis-Ass Ben Shelton sollen sich nach knapp zwei Jahren Beziehung getrennt haben. Von Sport Heute 25.11.2026, 07:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das nächste prominente Sport-Traumpaar steht offenbar vor dem Liebes-Aus! Wie die britische "Daily Mail" berichtet, haben sich US-Fußballstar Trinity Rodman und Tennis-Ass Ben Shelton nach knapp zwei Jahren Beziehung getrennt.

Grund für das Beziehungs-Aus sollen die prall gefüllten Terminkalender der beiden 24-Jährigen sein. Die zahlreichen Reisen und unterschiedlichen sportlichen Verpflichtungen hätten die Beziehung zunehmend belastet. Trotz der Trennung sollen die beiden weiterhin ein enges Verhältnis zueinander pflegen.

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Im März 2025 hatten die beiden ihre Liebe auf Instagram öffentlich gemacht. Wenig später zeigte sich Rodman bei den BMW Open in München erstmals in der Box des Tennisstars. Auch bei den diesjährigen US Open, bei denen Shelton im Finale Alexander Zverev unterlag, unterstützte die Fußballerin ihren Partner.

Damals schwärmte Shelton noch von der besonderen Verbindung zwischen den beiden Profisportlern: "Deshalb verstehen wir uns anders als jeder andere."

Rodman, die Tochter von Basketball-Legende Dennis Rodman, zählt zu den größten Sportstars der USA. Die Stürmerin steht bei Washington Spirit unter Vertrag und ist mit einem Jahresgehalt von rund 1,7 Millionen Euro die bestbezahlte Fußballerin der Welt.

Ganz überraschend kommt das vermeintliche Liebes-Aus allerdings nicht. Bereits im September hatte Shelton gegenüber dem Magazin "Us Weekly" über die Schwierigkeiten in der Beziehung gesprochen: "Es ist wirklich schwierig. Es ist schwer, Zeit zu finden."

Auch sportlich mussten die beiden zuletzt Rückschläge hinnehmen. Shelton scheiterte im Halbfinale der ATP Finals an Carlos Alcaraz, Rodman verlor mit Washington Spirit das Finale der US-Frauenliga.