i Lee Fryer IMAGO/Beautiful Sports Schwere Anschuldigungen Vergewaltigungsvorwürfe! Paralympics-Star vor Gericht Der britische Rollstuhlbasketballer Lee Fryer muss sich unter anderem wegen elf mutmaßlicher Vergewaltigungen vor Gericht verantworten. Von Sport Heute 25.11.2026, 09:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen den britischen Rollstuhlbasketballer Lee Fryer! Der 26-Jährige, der bei den Paralympics 2024 in Paris die Silbermedaille gewann, muss sich wegen insgesamt 17 mutmaßlicher Straftaten vor Gericht verantworten. Darunter befinden sich elf Vergewaltigungsvorwürfe.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Sportler zudem unter anderem vorsätzliche Strangulation, Körperverletzung, Voyeurismus, Drogenbesitz sowie die Behinderung der Justiz vor. Auch kontrollierendes oder nötigendes Verhalten innerhalb einer Beziehung wird ihm zur Last gelegt. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen Mai 2021 und Mai 2026 ereignet haben.

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Fryer wurde bereits im Juli festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. In der vergangenen Woche wurde der Brite per Videoschaltung aus dem Gefängnis zu einer Gerichtsverhandlung in Leeds zugeschaltet. Der 26-Jährige bekannte sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig, lediglich zum Voyeurismus-Vorwurf wurde kein Plädoyer aufgenommen.

Der Prozess soll am 22. März 2027 beginnen und sieben Tage dauern. Bis dahin bleibt der Paralympics-Medaillengewinner in Untersuchungshaft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der britische Rollstuhlbasketball-Verband hatte Fryer bereits zum Zeitpunkt seiner Festnahme aus dem Nationalteam ausgeschlossen. Die Suspendierung gilt bis zum Abschluss einer externen Untersuchung. Der Verband betonte in einer Stellungnahme, den Ernst der Anschuldigungen anzuerkennen. Aufgrund des laufenden Strafverfahrens wolle man sich allerdings nicht weiter zu der Causa äußern.