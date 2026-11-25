i Arthur Rinderknech IMAGO/Beautiful Sports International Weist Vorwürfe zurück Doping-Test verweigert! Tennis-Star vor Mega-Sperre Dem französischen Tennisprofi Arthur Rinderknech droht wegen einer mutmaßlich verweigerten Dopingkontrolle eine lange Sperre. Von Sport Heute 25.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um den französischen Tennisprofi Arthur Rinderknech! Gegen den Weltranglisten-57. laufen Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Verweigerung einer Dopingkontrolle. Der 31-Jährige machte das Verfahren nun selbst öffentlich.

Wie die französische Sportzeitung "L’Équipe" berichtet, soll Rinderknech im Juni in der Bretagne einen Dopingtest verweigert haben. Möglicherweise soll es dabei zu einem Missverständnis mit dem zuständigen Kontrolleur gekommen sein.

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Dem Franzosen droht laut dem Bericht eine Sperre von bis zu vier Jahren. In einem Statement auf Instagram wies Rinderknech die Vorwürfe zurück. Der zuständigen International Tennis Integrity Agency (ITIA) habe er seinen Standpunkt bereits mitgeteilt.

Im Rahmen einer Anhörung wolle der Tennisprofi sämtliche Details des Vorfalls darlegen. Bis dahin werde er sich nicht weiter öffentlich zu der Causa äußern. Rinderknech zeigte sich allerdings zuversichtlich, dass die Anschuldigungen fallen gelassen werden.

"Ich habe nie verbotene Substanzen eingenommen und bin stolz auf meine Erfolge im Profitennis, die ich durch harte Arbeit und stets mit Integrität erreicht habe", stellte der 31-Jährige klar