i Jannik Sinner IMAGO/IPA Sport Out seit Juli Nach Knie-OP – Sinner sagt für Australian Open ab Nach seiner Knie-Operation muss der italienische Tennis-Superstar, Jannik Sinner, seine Teilnahme an den Australian Open im Jänner 2027 absagen. Von Sport Heute 26.11.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es offiziell! Tennis-Superstar Jannik Sinner wird bei den Australian Open im Jänner 2027 nicht an den Start gehen. Der Südtiroler musste sich erst in dieser Woche einem operativen Eingriff am Knie unterziehen.

"Wir standen in regelmäßigem Kontakt mit Janniks Team, und dieses hat bestätigt, dass er nach seiner kürzlich erfolgten Operation nicht bei den Australian Open im Januar dabei sein wird", erklärte Andrew Abdo, Geschäftsführer von Tennis Australia, laut der Nachrichtenagentur "PA".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Eine Rückkehr nach Melbourne ist für 2028 geplant. "Jannik liebt es, hier in Melbourne anzutreten, und freut sich darauf, 2028 zu den Australian Open zurückzukehren", so Abdo weiter.

Der 25-Jährige hatte sich zuletzt auf Instagram nach seiner Knie-OP zu Wort gemeldet. Bei dem kleinen Eingriff sei der Zustand des Iliotibialbands, das an der Außenseite des Oberschenkels vom Becken bis zum Schienbein verläuft, verbessert worden.

Zahlreiche Sportgrößen, darunter Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn und Stabhochsprung-Superstar Mondo Duplantis, wünschten dem Italiener in den sozialen Medien eine rasche Genesung.

Sinner hat seit seinem Triumph im Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev Mitte Juli kein einziges Match mehr bestritten.