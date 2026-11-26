i Joel Schwärzler GEPA pictures 0:1 nach Auftakt Spanier für Schwärzler im Davis-Cup-Hit knapp zu stark Österreichs Tennis-Ass Joel Schwärzler muss sich Daniel Merida zum Auftakt des Davis-Cup-Länderkampfes gegen Spanien 4:6 4:6 geschlagen geben. Von Sport Heute 26.11.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vorteil Spanien! Österreich geriet im Duell mit Spanien beim Final-8-Turnier in Bologna vor 10.000 Fans in Rückstand. Joel Schwärzler verlor sein Einzel gegen Daniel Merida 4:6 4:6.

"Ich habe stark begonnen und dann in den entscheidenden Momenten zu wenig gemacht. Leider war es nicht gut genug von mir", sagt der Vorarlberger. Kapitän Jürgen Melzer nominierte den 20-Jährigen zum ersten Mal im Davis Cup.

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Schwärzler: "Natürlich war ich nervös. Ich habe nicht geglaubt, dass es ganz voll sein wird. Es war ein gutes Gefühl. Auch von den vielen österreichischen Fans, die hinter mir gestanden sind. Ich werde wieder die Chance bekommen und es besser machen."

Auch ohne Superstar Carlos Alcaraz, der von Spanien in den Einzeln geschont wird und erst im möglichen Doppel zum Einsatz kommen würde, ist Spanien haushoher Favorit und kann in Person von Rafael Jodar im zweiten Einzel gegen Jurij Rodionov alles klarmachen, den Halbfinal-Einzug fixieren.

Der 20-jährige Jodar ist eines der größten Tennistalente und ist bereits die Nummer 10 der Weltrangliste. Trotzdem ist Schwärzler zuversichtlich: "Jurij traue ich extrem viel zu. Er ist ein extrem unangenehmer Gegner."

Mehr folgt.