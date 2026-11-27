i MotoGP-Superstar Marc Marquez. IMAGO/PRESSE SPORTS Paukenschlag! MotoGP-Gigant Marquez verkündet plötzlich Rücktritt Paukenschlag in der MotoGP. Der spanische Superstar Marc Marquez wird nach dem Saisonfinale in Valencia seine Karriere beenden. Von Sport Heute 27.11.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Es ist offiziell. Marc Marquez hat sich dazu entschieden, seine Karriere zu beenden" – diese Mitteilung vom Ducati-Rennstall hat in der Motorsport-Welt eingeschlagen wie eine Bombe. Der 33-jährige Star-Motorradfahrer aus Spanien wird beim Rennen in Valencia zum letzten Mal auf einem MotoGP-Bike sitzen.

Die Hintergründe für den plötzlichen Rücktritt sind noch unklar. Marquez werde im Laufe des Freitags weitere Auskünfte geben, so das Ducati-Team.

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Marquez selbst hatte seinen plötzlichen Abschied ebenso bestätigt. Indem der 33-Jährige beim Freien Training von Valencia in der Box sitzend plötzlich ein Schild in die Kamera hält: "Danke an alle, die Teil dieser Reise gewesen sind. Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP sein." Um danach noch ein Schild zu zeigen: "Wir haben Geschichte geschrieben."

Marquez ist einer der größten Motorradfahrer aller Zeiten. Er wurde beeindruckende achtmal Weltmeister in der "Königsklasse" der Motorradfahrer: 2013, 2014, von 2016 bis 2019, sowie 2025 und auch in der laufenden Saison steht der Spanier bereits als Weltmeister fest. Er hat vor dem letzten Rennwochenende 43 Zähler Vorsprung auf Jorge Martin (Aprilia). Gemeinsam mit Giacomo Agostini ist Marquez mit seinen acht Titeln Rekord-Weltmeister.

Der Spanier feierte in bisher 225 MotoGP-Stars 80 Rennsiege und holte 134 Podestplätze, dazu 78 Pole Positions. Von 2013 bis 2023 ging Marquez mit einer Honda an den Start, 2024 folgte dann der Wechsel auf eine Ducati.