i Jurij Rodionov GEPA pictures Rodionov verliert nach Führung Österreich scheitert im Davis Cup an Favorit Spanien 0:2! Jurij Rodionov verliert auch das zweite Davis-Cup-Einzel gegen Tennis-Gigant Spanien trotz Topstarts. Österreich unterliegt den Iberern. Von Sport Heute 26.11.2026, 20:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jurij Rodionov muss sich am Donnerstagabend vor 10.000 Fans in Bologna Topspieler Rafael Jodar 6:2 0:6 1:6 geschlagen geben. Österreich verliert beim Final-8-Turnier im Davis Cup 0:2 gegen Spanien und verpasst damit die Sensation. Das mögliche Entscheidungsspiel im Doppel findet nicht mehr statt.

Joel Schwärzler unterlag zuvor im ersten Einzel Daniel Merida 4:6 4:6. Superstar Carlos Alcaraz wurde von den Iberern geschont, wäre im Doppel (gegen Lucas Miedler und Neil Oberleitner) zum Einsatz gekommen. Österreich scheidet im Viertelfinale aus, Spanien steigt ins Halbfinale auf.

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Rodionov hadert mit seinem Leistungsabfall nach dem Top-Beginn und Satzgewinn zum Auftakt: "Ich habe gegen einen Top-10-Mann gespielt. Ich habe dann angefangen, meines Rankings zu spielen, das ist aktuell 120. Im ersten Satz habe ich geschafft, über meinem Niveau zu spielen. Dann habe ich begonnen, mich schwächer zu bewegen. Dann hat man den Unterschied gemerkt." Am Ende verliert der 27-Jährige in 91 Minuten.

Rodionov weiter: "Natürlich ist die Enttäuschung da. Wir waren hier, um zu gewinnen und aufzusteigen. Wir hätten bei 1:1 im Doppel gute Chancen gehabt. Spanien war einfach zu stark."

Teamkapitän Jürgen Melzer analysiert: "Das bei Joel kann anders verlaufen, wenn er vorn weg spielt. Er hat es dann trocken fertig gespielt. Jurij hat einen perfekten ersten Satz gespielt. Wenn dir dann die letzten fünf Prozent fehlen und der Gegner nichts hergibt, geht es unheimlich schnell. Jurij hat im ersten Satz gar keinen Fehler gemacht. Da ist der Jodar hektisch geworden. Im Zweiten sind ihm zu früh die Fehler passiert. Da muss man einfach diese Konstanz haben, die der Jodar mitbringt.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Melzers Fazit: "Natürlich bin ich enttäuscht. Es wäre ein bisschen mehr drinnen gewesen, als wir es heute gezeigt haben. Dennoch ist es mit dieser Truppe, ohne Top-100-Spieler, zwei Mal in Folge Top 8 zu sein, eine sensationelle Leistung. Es wird schwierig zu sein, wieder hierherzukommen. Das Ziel muss aber natürlich der Hattrick sein."