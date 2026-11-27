i Brady entfachte einen Streit bei zwei Supermodels. REUTERS/Mario Anzuoni; REUTERS/Eduardo Munoz; REUTERS/Brendan McDermid "Verräterin" Waren Freundinnen: Supermodels streiten wegen Tom Brady Erst Liebe, dann Krieg: Wegen Tom Brady ist zwischen den "Victoria's Secret"-Models Joan Smalls und Candice Swanepoel eine Freundschaft zerbrochen. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus Freundinnen sind offenbar Rivalinnen geworden: Zwischen den beiden "Victoria’s Secret"-Models Joan Smalls und Candice Swanepoel ist ein heftiger Streit entbrannt. Im Mittelpunkt steht ausgerechnet NFL-Ikone Tom Brady, mit dem Smalls acht Monate lang liiert war. Nach dem Liebes-Aus soll Swanepoel ihrem Model-Kollegen ausgerechnet den Ex-Partner ausgespannt haben.

Pikant dabei: Die Südafrikanerin soll Smalls zuvor sogar dazu geraten haben, sich von Brady zu trennen. Auf Instagram machte Smalls ihrem Ärger Luft: "Mit Verräterinnen bin ich nicht befreundet", schrieb sie laut "gala.de".

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Auch mit ihren weiteren Worten ließ sie keinen Zweifel daran, wie tief die Enttäuschung sitzt: "Die Respektlosigkeit und Gleichgültigkeit, mit der manche Menschen einen behandeln, ist einfach unvorstellbar. Es gibt kein Zurück mehr. Manchen Menschen fehlen Demut und ein moralischer Kompass."

Keine Versöhnung in Sicht

Dass es zwischen den beiden Models nun so kracht, kommt durchaus überraschend: Schließlich verbindet sie eine jahrelange Bekanntschaft aus der Modebranche und zahlreiche gemeinsame Berührungspunkte im "Victoria's Secret"-Umfeld. Doch offenbar ist der Vertrauensbruch für Smalls nicht mehr zu kitten.

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"Leider war das der Auslöser", erklärte sie ebenfalls auf Instagram mit Blick auf Swanepoels Rolle in der Angelegenheit. Brady selbst hält sich unterdessen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und lebt auf der exklusiven Privatinsel Indian Creek Island in Florida. Für eine Versöhnung zwischen den einstigen Freundinnen sieht es derzeit jedenfalls schlecht aus.