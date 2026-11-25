i Veruschka Gräfin von Lehndorff ist mit 87 Jahren gestorben. imago images/POP-EYE Abschied von einer Legende Trauer um Veruschka - Supermodel-Ikone ist tot Die Modewelt trauert um Veruschka Gräfin von Lehndorff. Das erste deutsche Supermodel ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 18:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie eroberte die Laufstege der Welt, zierte die Titelseiten großer Modemagazine und revolutionierte mit ihrer Kunst eine ganze Branche. Nun ist Veruschka Gräfin von Lehndorff tot. Wie ein Angehöriger gegenüber "Bild" bestätigte, starb die Deutsche im Alter von 87 Jahren.

Mit ihrer Körpergröße von 1,83 Metern, ihrem extravaganten Auftreten und ihrer geheimnisvollen Ausstrahlung avancierte sie in den 1960er-Jahren zum international gefeierten Star. Doch abseits des Blitzlichtgewitters war ihr Leben von schweren Schicksalsschlägen geprägt.

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Vater von Nazis hingerichtet

Am 14. Mai 1939 als Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff geboren, verbrachte sie ihre ersten Lebensjahre auf Schloss Steinort in Ostpreußen. Ihr Vater war am Widerstand gegen Adolf Hitler beteiligt. Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 wurde er von den Nazis hingerichtet.

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Veruschka war gerade einmal fünf Jahre alt. Während ihre hochschwangere Mutter in ein Arbeitslager kam, wurden sie und ihre Schwestern in einem SS-Kinderheim untergebracht. Nach Kriegsende folgten Jahre der Entwurzelung und zahlreiche Wohnortwechsel.

Fotograf entdeckte sie in Italien

Eigentlich wollte die Deutsche Künstlerin werden. Während ihrer Zeit in Italien wurde der Fotograf Ugo Mulas auf sie aufmerksam. Aus Vera wurde Veruschka - und aus der jungen Kunststudentin ein international gefragtes Model.

Veruschka von Lehndorff in ihrer Prime Time 1970. IMAGO/Cola Images

In Paris und New York feierte sie große Erfolge, landete mehrfach auf dem Cover der "Vogue" und schaffte es 1967 auf die Titelseite des US-Magazins "Life". Zeitweise zählte sie zu den bestbezahlten Models weltweit. Auch auf der Kinoleinwand hinterließ sie ihre Spuren. Mit einem kurzen Auftritt im Kultfilm "Blow-Up" von Michelangelo Antonioni sorgte sie 1966 für Aufsehen.

Sie machte ihren Körper zum Kunstwerk

Doch die schillernde Modewelt allein reichte ihr nicht. Mitte der 1970er-Jahre kehrte sie dem klassischen Modelgeschäft weitgehend den Rücken und widmete sich verstärkt der Kunst. Mit aufwendigen Körperbemalungen ließ sie die Grenzen zwischen Mensch und Umgebung verschwimmen. Auf Fotografien verschmolz sie mit Pflanzen, Felsen oder Hausmauern. Damit setzte sie auch fernab der Modebranche neue Maßstäbe.

Zu ihren langjährigen Freunden zählte der deutsche Schauspieler Clemens Schick (54), bekannt aus "Babylon Berlin". Mit bewegenden Worten nahm er gegenüber "Bild" Abschied von der Mode-Ikone. "Dir zu begegnen war ein großes Geschenk. Flirrend zwischen unzähligen Welten, schwer greifbar aber immer strahlend. So wird man sich an Dich erinnern. Leb’ wohl, Vera!"

Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Veruschka zurückgezogen in Berlin. Der Kontakt zu jungen Künstlern blieb ihr bis zuletzt wichtig. Sie starb zu Hause im Kreise ihrer Freunde und Angehörigen.

Teile ihres Nachlasses wurden bereits dem Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg übergeben. Dort bleibt ein Stück der außergewöhnlichen Lebensgeschichte des ersten deutschen Supermodels erhalten.