i Sieben Jahre später feiert Brad Pitt sein Comeback als Cliff Booth. Netflix Oscar-Rolle feiert Comeback Brad Pitt kehrt in seiner coolsten Rolle zurück Sieben Jahre nach "Once Upon a Time in Hollywood" kehrt Brad Pitt in seiner Oscar-Rolle zurück – und räumt in der Traumfabrik auf. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 17:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cooler Spruch, lässiger Blick und jede Menge Ärger: Brad Pitt (62) feiert sein Comeback als Kult-Stuntman Cliff Booth! Für "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" machen zwei ganz große Namen des Filmgeschäfts gemeinsame Sache: Quentin Tarantino liefert das Drehbuch, David Fincher übernimmt die Regie.

Brad Pitt räumt in Hollywood auf

Die glorreichen Tage als Stuntman sind für Cliff Booth längst vorbei. Mittlerweile verdient er seine Brötchen als Barkeeper und Filmvorführer. Sein eigentlicher Nebenjob hat es allerdings in sich: Er beseitigt die Probleme der Reichen und Mächtigen Hollywoods – und nimmt es mit dem Gesetz dabei nicht ganz so genau.

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Als ihn ein neuer Auftrag zu TV-Star Charlie Peters (Scott Caan, 50) führt, gerät die Sache ordentlich aus dem Ruder. Dessen mysteriöse Ehefrau Toni (Carla Gugino, 55), ein ehemaliger Football-Star und zwei zwielichtige Gangster sorgen dafür, dass Cliff alle Hände voll zu tun bekommt.

Hinter der glitzernden Fassade der Traumfabrik lauern Gewalt, Intrigen und jede Menge dunkle Geheimnisse.

Star-Aufgebot vor der Kamera

Auch diesmal tummeln sich zahlreiche bekannte Gesichter vor der Kamera. Neben Brad Pitt sind unter anderem Elizabeth Debicki (36), Scott Caan (50), Carla Gugino (55), Yahya Abdul-Mateen II (40), Peter Weller (79) und Timothy Olyphant (58) mit von der Partie.

Diese Rolle brachte Pitt den Oscar

Zur Erinnerung: 2019 entführte Quentin Tarantino die Kinofans ins Hollywood des Jahres 1969. Während der alternde TV-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio, 52) um seine Karriere bangte, stand ihm sein bester Freund und Stuntdouble Cliff Booth zur Seite.

Mit seiner betont lässigen Art und einer gehörigen Portion Coolness spielte sich Pitt in die Herzen der Kinofans – und räumte 2020 sogar den Oscar als bester Nebendarsteller ab.

Nun bekommt seine Kultfigur ihr ganz eigenes Abenteuer.

Brad Pitt als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

Seit Mittwoch (25. November) läuft "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" in sechs ausgewählten IMAX-Kinos in Deutschland.

Wer sich das Hollywood-Abenteuer lieber gemütlich auf der Couch gönnen möchte, muss sich noch ein wenig gedulden: Pünktlich einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember 2026, landet der Streifen weltweit auf Netflix.