i Von wegen Auszeit – Ariana Grande hat viel vor. APA-Images / AFP Getty / JAMIE MCCARTHY Doppel-Überraschung Ariana Grande legt trotz angekündigter Auszeit nach Nach ihrer ersten Tournee seit sieben Jahren hat die Sängerin noch eine Überraschung für ihre Fans parat. Im Dezember gibt es gleich zwei Filme. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Fans von Ariana Grande kommt Weihnachten heuer etwas früher. Der US-Popstar bringt im Dezember gleich zwei Filme zu seiner "Eternal Sunshine"-Tour heraus. Neben einem Konzertfilm dürfen sich Fans auch auf eine Doku mit Einblicken hinter die Kulissen freuen.

Wie der Streamingdienst Peacock bekannt gab, erscheinen die beiden Produktionen am 11. und 12. Dezember. Damit können auch jene Fans, die kein Ticket ergattern konnten, die Tour noch einmal miterleben.

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Sieben Jahre mussten Fans warten

Von Juni bis September stand die 33-Jährige im Rahmen ihrer Tournee auf der Bühne. Es war ihre erste Konzerttour seit sieben Jahren. Doch auch abseits der Bühne hatte die Sängerin alle Hände voll zu tun.

Zeitgleich arbeitete Grande an ihrem mittlerweile für einen Grammy nominierten achten Studioalbum "Petal". Auch vor der Kamera läuft es für die Musikerin rund: In der Komödie "Focker-in-Law" spielt sie an der Seite von Hollywood-Größen wie Robert De Niro und Ben Stiller.

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Nach ihrer Tournee hatte der Popstar angekündigt, sich vorerst aus dem öffentlichen Berufsleben zurückzuziehen. Seit Jahren wird die Sängerin immer wieder mit Kommentaren über ihr Äußeres und Spekulationen über ihren Gesundheitszustand konfrontiert.