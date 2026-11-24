Für den 32-jährigen Wiener ist es ein echter Triumph: Nachdem er mit seinem Werk bereits auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis gestanden hatte, dort aber leer ausgegangen war, durfte er nun in seiner Heimat jubeln. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde im Vorfeld der Buch Wien im Wiener Konzerthaus verliehen.
"Wahnsinn, es fühlt sich sehr unwirklich an", lautete die erste Reaktion des frischgebackenen Preisträgers. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ).
Dass ausgerechnet ein Roman, in dem Mathematik eine tragende Rolle spielt, die Jury begeistert, ist durchaus bemerkenswert. In "Schleifen" erzählt Hirschl die Geschichte der begabten Franziska Denk, die 1952 den jungen Mathematiker Otto Mandl kennenlernt.
Von Mathematik über Philosophie und Sprachwissenschaft bis hin zu Musik und Pharmakologie – Hirschl nimmt seine Leser mit auf eine außergewöhnliche Reise. Dabei wechseln sich klassische Erzählpassagen mit Befragungsprotokollen und E-Mails ab.
Auch ohne Mathe-Matura dürfte die Lektüre Spaß machen: Die Jury lobte den Roman als anspruchsvoll und zugleich höchst unterhaltsam – selbst für Leser, die mit den behandelten Disziplinen wenig am Hut haben.
In der heimischen Literaturszene ist Hirschl längst kein Unbekannter mehr. Der gebürtige Wiener sorgte 2021 mit seinem Roman "Salonfähig" für Aufsehen. Darin nahm er eine politische Welt aufs Korn, die stark an das Auftreten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz erinnerte. 2024 legte er mit "Content" nach.
Mit "Schleifen" setzte er sich nun gegen namhafte Konkurrenz durch. Unter den Nominierten waren unter anderem Birgit Birnbacher, Norbert Gstrein und Anna Baar.
Doch Hirschl war nicht der einzige strahlende Gewinner des Abends. Auch die gebürtige Steyrerin Marlen Mairhofer durfte sich über eine Auszeichnung freuen. Für ihren Roman "Alice" erhielt die Autorin den mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis.
In ihrem Buch holt Mairhofer die berühmte Alice aus dem Wunderland in die Gegenwart. Mit Humor, Fantasie und einem feministischen Blick widmet sie sich dem Gefühlschaos der Pubertät.
Die Konkurrenz um die begehrten Literaturpreise war auch heuer groß: Insgesamt wurden 74 Werke für den Österreichischen Buchpreis und weitere 28 für den Debütpreis eingereicht. Zum mittlerweile elften Mal wurden die Auszeichnungen vergeben.