i Autor Elias Hirschl ist am Montag, 23. November 2026, im Wiener Konzerthaus für seinen im Zsolnay Verlag erschienenen Roman "Schleifen" mit dem Österreichischen Buchpreis 2026 ausgezeichnet worden. Der Debütpreis ging an Marlen Mairhofer für ihr Buch "Alice" (Verlag Jung und Jung). Im Bild: Kulturminister Andreas Babler (SPÖ), Autorin Marlen Mairhofer und Autor Elias Hirschl. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Literaturpreis abgestaubt Mit Mathe-Roman! Wiener Autor räumt 20.000 Euro ab Mathematik zahlt sich aus: Der Wiener Autor Elias Hirschl gewinnt mit seinem Roman "Schleifen" den mit €20.000,- dotierten Österreichischen Buchpreis. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 19:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den 32-jährigen Wiener ist es ein echter Triumph: Nachdem er mit seinem Werk bereits auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis gestanden hatte, dort aber leer ausgegangen war, durfte er nun in seiner Heimat jubeln. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde im Vorfeld der Buch Wien im Wiener Konzerthaus verliehen.

"Wahnsinn, es fühlt sich sehr unwirklich an", lautete die erste Reaktion des frischgebackenen Preisträgers. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ).

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450 Seiten, jede Menge Mathematik

Dass ausgerechnet ein Roman, in dem Mathematik eine tragende Rolle spielt, die Jury begeistert, ist durchaus bemerkenswert. In "Schleifen" erzählt Hirschl die Geschichte der begabten Franziska Denk, die 1952 den jungen Mathematiker Otto Mandl kennenlernt.

Von Mathematik über Philosophie und Sprachwissenschaft bis hin zu Musik und Pharmakologie – Hirschl nimmt seine Leser mit auf eine außergewöhnliche Reise. Dabei wechseln sich klassische Erzählpassagen mit Befragungsprotokollen und E-Mails ab.

Auch ohne Mathe-Matura dürfte die Lektüre Spaß machen: Die Jury lobte den Roman als anspruchsvoll und zugleich höchst unterhaltsam – selbst für Leser, die mit den behandelten Disziplinen wenig am Hut haben.

Mit Kurz-Satire wurde er bekannt

In der heimischen Literaturszene ist Hirschl längst kein Unbekannter mehr. Der gebürtige Wiener sorgte 2021 mit seinem Roman "Salonfähig" für Aufsehen. Darin nahm er eine politische Welt aufs Korn, die stark an das Auftreten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz erinnerte. 2024 legte er mit "Content" nach.

Mit "Schleifen" setzte er sich nun gegen namhafte Konkurrenz durch. Unter den Nominierten waren unter anderem Birgit Birnbacher, Norbert Gstrein und Anna Baar.

Oberösterreicherin räumt 10.000 Euro ab

Doch Hirschl war nicht der einzige strahlende Gewinner des Abends. Auch die gebürtige Steyrerin Marlen Mairhofer durfte sich über eine Auszeichnung freuen. Für ihren Roman "Alice" erhielt die Autorin den mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis.

In ihrem Buch holt Mairhofer die berühmte Alice aus dem Wunderland in die Gegenwart. Mit Humor, Fantasie und einem feministischen Blick widmet sie sich dem Gefühlschaos der Pubertät.

Die Konkurrenz um die begehrten Literaturpreise war auch heuer groß: Insgesamt wurden 74 Werke für den Österreichischen Buchpreis und weitere 28 für den Debütpreis eingereicht. Zum mittlerweile elften Mal wurden die Auszeichnungen vergeben.