i Bei Virgin Radio UK verriet der "Daredevil"-Star nun, dass er seine Agenten um ein Vorsprechen gebeten hatte. Doch statt eines Castings kassierte Cox eine Abfuhr. APA-Images / Everett Collection Wirbel um Bond-Casting "Rob ist genauso alt!" Bond-Absage sorgt für Frust Charlie Cox hätte gerne die Lizenz zum Töten bekommen. Doch der "Daredevil"-Star kassierte eine Absage – angeblich wegen seines Alters. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 18:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Traum vom Dienst Seiner Majestät ist für Charlie Cox (43) geplatzt! Während Robert Pattinson (40) künftig als James Bond über die Kinoleinwand flimmert, durfte sein britischer Schauspielkollege nicht einmal zum Casting antreten.

Im Interview mit Virgin Radio UK verriet der "Daredevil"-Star nun, dass er seine Agenten extra darum gebeten hatte, ihm ein Vorsprechen zu organisieren. Doch statt der Lizenz zum Töten gab es für den Marvel-Star eine bittere Abfuhr.

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"Rob ist genauso alt wie ich!"

Besonders die Begründung stößt dem Briten offenbar sauer auf. "Darf ich mal was sagen? Ich habe um ein Vorsprechen gebeten. Wisst ihr, was sie mir gesagt haben? Zu alt. Aber Rob ist genauso alt wie ich!", so Cox.

Ein Kompliment für seinen Kollegen hatte er dann aber doch noch parat: "Er sieht dafür wirklich gut aus, das muss ich zugeben."

Im Dezember feiert Cox seinen 44. Geburtstag. Für den Schauspieler offenbar kein Grund, bereits zum alten Eisen zu gehören: "Wie kann man mit 44 schon zu alt sein?"

War das Alter nur eine Ausrede?

Ganz so genau nimmt es Cox mit der Altersrechnung allerdings nicht. Immerhin ist der ehemalige "Twilight"-Star drei Jahre jünger als sein Kollege.

Regisseur Denis Villeneuve soll Medienberichten zufolge ursprünglich nach einem Bond in seinen Dreißigern gesucht haben. Dazu würde auch passen, dass mit Callum Turner, Jack Lowden und Josh O’Connor (alle 36) deutlich jüngere Schauspieler lange als heiße Anwärter auf die begehrte Rolle galten.

Gut möglich also, dass Cox bei seiner Bewerbung einfach das falsche Timing hatte. Oder aber die Bond-Macher hatten ganz andere Gründe für ihre Absage.

In diesem Fall dürfte der 43-Jährige wohl einen besonders bitteren Martini zu schlucken haben.