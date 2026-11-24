i Der geplante Auftritt am Dienstag von The Prodigy in der Wiener Stadthalle kann nicht stattfinden. APA-Images / Action Press / Stella Kein Ersatztermin Schock für Fans! The Prodigy sagen Wien-Konzert ab Bittere Nachrichten für Fans von The Prodigy: Die britische Kultband muss ihr Konzert am Dienstag in der Wiener Stadthalle krankheitsbedingt absagen. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorfreude auf einen energiegeladenen Konzertabend in der Wiener Stadthalle war bei vielen Fans groß. Doch nun müssen sich Anhänger der britischen Breakbeat-Punks mit einer enttäuschenden Nachricht abfinden: Der geplante Auftritt am Dienstag kann nicht stattfinden.

Wie der Konzertveranstalter Barracuda Music am Montag mitteilte, ist eine Erkrankung der Grund für die kurzfristige Absage. Das Konzert müsse auf ärztliche Anordnung gestrichen werden. Nähere Details zum Krankheitsfall wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

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Kein Ersatztermin für Wien

Besonders bitter für die Fans: Das Konzert in der Wiener Stadthalle wird ersatzlos abgesagt. Wer bereits eine Eintrittskarte für die Show gekauft hat, kann sich den Ticketpreis rückerstatten lassen. Betroffene Konzertbesucher werden gebeten, sich an jene Vorverkaufsstelle zu wenden, bei der sie ihre Karten erworben haben.

Auch Konzert in Prag abgesagt

Wien ist unterdessen nicht die einzige Station, an der The Prodigy ihren Fans eine Absage erteilen mussten. Auch das für Montag angesetzte Konzert in der tschechischen Hauptstadt Prag konnte nicht stattfinden.

Über ihren offiziellen Instagram-Account wandte sich die britische Formation an ihre Anhänger. Die Musiker entschuldigten sich bei allen, die eines der beiden Konzerte besuchen wollten, und kündigten an, weitere Informationen zu veröffentlichen, sobald ihnen dies möglich sei.

Seit Jahrzehnten auf den großen Bühnen

The Prodigy zählen seit den 1990er-Jahren zu den bekanntesten Vertretern der elektronischen Musikszene. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Techno, Breakbeat, Punk und Rock feierte die Formation weltweit Erfolge. Hits wie "Firestarter", "Breathe" oder "Out of Space" machten die Briten international bekannt.

Vor allem ihre energiegeladenen Live-Auftritte sind seit Jahrzehnten ein Markenzeichen der Band. In Wien müssen die Fans darauf nun vorerst verzichten.