i Birgit Minichmayr berührt im neuen Kinofilm "Everytime" als trauernde Mutter. Stadtkino Filmverleih Bewegendes Kino-Drama Große Trauer: Birgit Minichmayr geht an ihre Grenzen In "Everytime" verliert die Schauspielerin als Mutter ihre 17-jährige Tochter. Ein ungewöhnlicher Familienurlaub lässt die Vergangenheit neu aufleben. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Es sollte das Ende einer ausgelassenen Partynacht werden, doch es endet in einer Katastrophe: Jessie (Carla Hüttermann) und ihr Freund Lux (Tristán López) stiegen im Kino-Drama "Everytime" (ab 27. November) auf das Dach eines Berliner Hochhauses, werfen ein paar Pillen ein und beobachten den Sonnenaufgang. Dann passiert das Unfassbare: Die 17-Jährige stürzt in den Tod.

Was ihrer Mutter Ella (Birgit Minichmayr) bleibt, ist ein letztes Foto, das Jessie kurz vor ihrem Tod geschossen hat. Es zeigt die Sonne über Berlin. Für Ella und ihre jüngere Tochter Melli (Lotte Keiling) beginnt ein Leben, in dem plötzlich nichts mehr so ist wie zuvor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Alle geben ihm die Schuld

Während manche Lux für den Tod der Jugendlichen verantwortlich machen, sucht Ella ausgerechnet seine Nähe. Sie knüpft eine ungewöhnliche Verbindung zu dem jungen Mann, der ihrer Tochter in ihren letzten Momenten so nahe war. Auch in der Hoffnung, die Erinnerung an Jessie nicht zu verlieren.

Ein Jahr nach dem tragischen Unglück verschlägt es das ungleiche Trio nach Teneriffa. Unter der flirrenden Sonne der Ferieninsel verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Erinnerung und Wirklichkeit.

Regisseurin Sandra Wollner findet in "Everytime" einen außergewöhnlichen filmischen Zugang zu Trauer, Verlust und Schmerz. Statt auf große Gefühlsausbrüche zu setzen, erzählt sie eindringlich davon, wie das Leben nach einem Schicksalsschlag weitergeht.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 2.12., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.