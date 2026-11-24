i Drei Show-Legenden auf einem Bild: Thomas Gottschalk (damals 45), Wolfgang Lippert (44) und Frank Elstner (53, v. l.) feierten 1996 die 100. Ausgabe von „Wetten, dass..?“. Hartmut Reeh/dpa Bitter für Kaulitz-Brüder "Wetten, dass..?" – alle Ex-Moderatoren sagen ab Bitter für Bill und Tom Kaulitz! Bei ihrem großen "Wetten, dass..?"-Debüt am 5. Dezember glänzen sämtliche Ex-Moderatoren durch Abwesenheit. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 22:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Gesichter, alte Kultshow – und jede Menge Absagen! Wenn Bill und Tom Kaulitz (beide 37) am 5. Dezember erstmals "Top, die Wette gilt!" rufen, beginnt für den ZDF-Klassiker eine neue Ära. Doch ausgerechnet jene Männer, die die Show zur TV-Legende machten, werden beim großen Comeback in Halle fehlen.

Nachdem bereits Thomas Gottschalk (76) und Frank Elstner (84) abgesagt hatten, ziehen nun auch Markus Lanz (57) und Wolfgang Lippert (74) nach.

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ZDF bestätigt nächste Doppel-Absage

Gegenüber "Merkur.de" bestätigte eine ZDF-Sprecherin das Fernbleiben der beiden ehemaligen Gastgeber knapp: "Nein, die beiden werden nicht teilnehmen."

Damit müssen die Tokio-Hotel-Zwillinge bei ihrer Premiere gänzlich ohne prominente Unterstützung aus der ehemaligen Moderatoren-Riege auskommen. Warum Lanz und Lippert fehlen, ist nicht bekannt.

Die Zwillinge Bill (l.) und Tom Kaulitz (37) moderieren am 5. Dezember die "Wetten, dass..?"-Show. Rankin/Serviceplan München/ZDF

Elstner drückt den Zwillingen die Daumen

Zumindest Show-Erfinder Frank Elstner wäre gerne mit von der Partie gewesen. Allerdings sei ihm die Reise von Baden-Baden nach Halle mit seinen 84 Jahren zu anstrengend, wie er gegenüber "Bild" erklärte.

Den Kaulitz-Brüdern traut der TV-Altmeister dennoch einiges zu: "Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird."

Gottschalk lässt sogar den Fernseher aus

Thomas Gottschalk hingegen will sich die Premiere nicht einmal vor dem Fernseher ansehen. Nach insgesamt 154 Ausgaben hatte sich die blonde Show-Legende im November 2023 endgültig von "Wetten, dass..?" verabschiedet.

Ob das Comeback gelingt, müsse ohnehin jemand anderes entscheiden: "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums", so Gottschalk.

Für Bill und Tom heißt es am 5. Dezember also: Bühne frei, ganz ohne die alten Show-Hasen. Ob die Zwillinge das Publikum für sich gewinnen können? Top, die Wette gilt!