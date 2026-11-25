i Die Staffel von "Die Ringe der Macht" befinde sich in der Vorproduktion, die Dreharbeiten würden im Frühjahr in den Shepperton Studios in Großbritannien beginnen. IMAGO/Landmark Media/Supplied By Lmk Nachschub aus Mittelerde Fans sauer – trotzdem geht Amazons Fantasy-Hit weiter Die Reise nach Mittelerde geht weiter: Amazon hat die vierte Staffel von "Die Ringe der Macht" bestätigt. Doch nicht alle dürften darüber jubeln. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 10:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachschub für Fantasy-Fans: Während auf Prime Video gerade das Finale der dritten Staffel von "Die Ringe der Macht" läuft, bastelt Amazon bereits an der Fortsetzung.

Wie das US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet, befindet sich die vierte Staffel bereits in der Vorproduktion. Im Frühjahr sollen in den britischen Shepperton Studios die Kameras wieder anlaufen.

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33 Millionen Zuschauer in zwölf Tagen

Für Amazon dürfte sich die Rückkehr nach Mittelerde lohnen. Laut dem Streamingriesen erreichte die dritte Staffel innerhalb der ersten zwölf Tage nach ihrer Premiere am 11. November weltweit satte 33 Millionen Zuschauer. Damit zählt sie laut Amazon zu den zehn meistgesehenen Staffelfortsetzungen auf Prime Video.

Bei Tolkien-Fans brodelt es

Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold – auch nicht in Mittelerde. Während die Serie mit imposanten Bildern, aufwendigen Kulissen und spektakulären Spezialeffekten punktet, sorgt die Handlung bei vielen Fans für lange Gesichter.

Zu große Abweichungen von der Tolkien-Vorlage, ein holpriges Erzähltempo, fragwürdige Zeitabläufe und umstrittene Castingentscheidungen sorgen für Unmut.

Sauron hat noch lange nicht genug

Das Fantasy-Epos spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe". Im Mittelpunkt stehen die Rückkehr des dunklen Herrschers Sauron und die Entstehung der titelgebenden Ringe der Macht.

Ob Amazon mit Staffel vier auch die Kritiker besänftigen kann, bleibt abzuwarten. Eines steht jedenfalls fest: In Mittelerde ist noch lange nicht Schluss.