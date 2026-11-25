i US-Schauspieler Charlie Sheen bei seinem Bühnenauftritt „An Evening with Charlie Sheen“ am 19. Juni 2016 im Londoner Theatre Royal Drury Lane. REUTERS/Dylan Martinez Nach jahrelanger Pause Charlie Sheen feiert Serien-Comeback – mit seinem Papa! Der einstige Hollywood-Rüpel ist zurück! Charlie Sheen übernimmt nach zwölf Jahren wieder eine Serien-Hauptrolle. Und die wird Familienangelegenheit. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionengagen, wilde Partynächte, Drogen-Eskapaden und ein Rauswurf, der Fernsehgeschichte schrieb: Charlie Sheen (61) sorgte jahrelang abseits der Kameras für mindestens genauso viel Unterhaltung wie davor. Jetzt kehrt der ehemalige "Two and a Half Men"-Star zu seinen Sitcom-Wurzeln zurück.

Mit "Happy Jack" übernimmt der US-Schauspieler erstmals seit dem Ende von "Anger Management" im Jahr 2014 wieder eine Serien-Hauptrolle. Besonders schön: Auch sein Vater, Hollywood-Legende Martin Sheen (86), ist mit von der Partie.

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Wie der Vater, so der Sohn

Für Charlie ist die Zusammenarbeit eine Herzensangelegenheit. "Ich habe an seiner Seite die Liebe fürs Schauspiel entdeckt. Mit ihm zu spielen ist immer ein Nachhausekommen", verriet er gegenüber "Bild" anlässlich der Veröffentlichung seiner Biografie.

Schon als kleiner Bub begleitete Charlie seinen berühmten Papa in den 70er-Jahren zu den Dreharbeiten des Kultfilms "Apocalypse Now".

Diese Rolle dürfte ihm bekannt vorkommen

In seiner neuen Serie schlüpft Sheen in die Rolle von Jack Chambers – einem Lebemann, der sich bislang nicht sonderlich viel aus Regeln gemacht hat. Klingt verdächtig nach Charlie Harper? Ein bisschen zumindest!

Jack hat zwei erwachsene Töchter, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während Kate seine Firma leitet und versucht, ihren Papa im Zaum zu halten, kommt Schwester Sam ganz nach ihrem Vater.

Doch dann bringt Sam ihren neuen Freund Paul mit nach Hause. Der Haken: Ihr Liebster ist ungefähr so alt wie ihr Papa! Ausgerechnet der ewige Lebemann muss sich plötzlich mit seiner Vaterrolle und dem Thema Verantwortung auseinandersetzen.

Auch privat kennt Sheen das Leben als Mädchen-Papa nur zu gut. Mit seiner Ex-Frau Denise Richards (55) hat der Schauspieler zwei gemeinsame Töchter.

Comeback auf legendärem Boden

Auch hinter den Kulissen gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Mit Jim Patterson und Matt Ross sind zwei ehemalige "Two and a Half Men"-Autoren an Bord. Sheen selbst mischt zudem als Executive Producer mit.

Gedreht wird vor echtem Studiopublikum – und das ausgerechnet in jenem Warner-Bros.-Studio, in dem einst die Kultserie "Friends" entstand.

Anfang 2027 sollen in Los Angeles die Kameras anlaufen. Vorerst sind sechs Folgen geplant, die noch im selben Jahr bei AMC und AMC+ zu sehen sein sollen.

Die wilden Jahre hat Sheen hinter sich gelassen, seinen Humor offenbar nicht. Jetzt will er den Fans wieder das geben, worauf sie so lange gewartet haben: Charlie Sheen in einer Sitcom.