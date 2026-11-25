i Der russische Regisseur Alexander Sokurow spricht vor der Vorführung seines Films „Director’s Diary“ am Rande des 48. Internationalen Filmfestivals in Moskau am Sonntag, dem 19. April 2026. APA-Images / AP / Alexander Zemlianichenko Star-Regisseur ausgeschlossen Er sprach vor Putin Klartext – nun ist er Posten los Russlands Star-Regisseur Alexander Sokurow kritisierte vor Putin offen die Zensur im Land. Nun muss er seinen Platz im Menschenrechtsrat räumen. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 12:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er zählt zu Russlands bekanntesten Filmemachern und ist auch in Europa ein gefeierter Regisseur. Doch Alexander Sokurow, der mit Filmen wie "Russian Ark" und "Faust" international für Aufsehen sorgte, ist seit Jahren auch ein scharfer Kritiker des Kremls.

Nun hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Filmemacher aus seinem Menschenrechtsrat ausgeschlossen. Laut einem entsprechenden Dekret müssen auch drei weitere Mitglieder ihren Platz räumen.

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Klartext vor Putin

Während offene Kritik in Russland immer seltener zu hören ist, nahm sich Sokurow auch in Putins Beisein kein Blatt vor den Mund.

Bei einer Sitzung des Menschenrechtsrats im vergangenen Dezember prangerte der Regisseur die Diskriminierung Andersdenkender an, die als "ausländische Agenten" abgestempelt werden. Auch die Zensur in der Film- und Literaturbranche sprach er offen an.

Besonders brisant: Sokurow zog sogar einen Vergleich mit der Sowjetzeit. Damals sei ihm zumindest noch erklärt worden, warum ein Film verboten wurde. Heute bekomme er nicht einmal mehr eine Begründung.

Regisseur legte noch einmal nach

Doch damit nicht genug: In einem offenen Brief an Nikita Michalkow, den Chef des russischen Filmschaffendenverbands, kritisierte Sokurow erneut die Zensur.

Jetzt ist der international angesehene Filmemacher seinen Sitz im Menschenrechtsrat los.