i Jana Wosnitz, Sebastian Vollmer und Björn Werner. IMAGO/Schüler "Knöchel ist abgerutscht" TV-Experte rutscht im Schnee aus und verletzt sich Ex-NFL-Profi und TV-Experte Björn Werner verletzte sich bei einem Spaziergang mit seinem Hund am Knöchel. Von Sport Heute 27.11.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Gassigehen mit seinem Hund zog er sich eine schmerzhafte Verletzung zu. In seinem Podcast "Football Bromance", den Björn Werner gemeinsam mit Patrick "Coach" Esume betreibt, schilderte der 36-Jährige den kuriosen Vorfall.

"Ich hab mir eine Verletzung zugezogen heute Morgen", verriet Werner. Sein Podcast-Kollege konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Er hat keinen Sport gemacht, aber er hat sich eine Verletzung zugezogen."

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Aufgrund des Schneefalls war es vor der Haustür des ehemaligen Football-Profis rutschig. Als Werner auf sein Handy blickte, wurde ihm eine der beiden Stufen vor seinem Haus zum Verhängnis. Der ehemalige First-Round-Pick der Indianapolis Colts knickte mit dem rechten Fuß um.

"Mein rechter Knöchel ist abgerutscht und es hat Pop gemacht. Ich bin mir zu hundert Prozent sicher, ich habe mir das Außenband im Knöchel gerissen", schilderte der Deutsche den Unfall. Eine bestätigte Diagnose liegt bislang nicht vor.

In einem auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt des Podcasts präsentierte Werner seinen stark angeschwollenen Knöchel. Esume reagierte angewidert: "Mach den weg, mach den weg. Ist das eklig."

Seinen Humor hat Werner trotz der schmerzhaften Verletzung nicht verloren. In den sozialen Netzwerken erhielt der beliebte TV-Experte zahlreiche Genesungswünsche von seinen Fans.