Ausgerechnet gegen die Nation von Tennis-Superstar Novak Djokovic muss Österreichs Davis-Cup-Team den ersten Schritt in Richtung des dritten Finalturniers in Folge machen. Die Auslosung bescherte der Mannschaft von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer ein schwieriges Auswärtsduell mit Serbien.
Ob Djokovic tatsächlich gegen die Österreicher aufschlagen wird, bleibt abzuwarten. Doch selbst ohne den Tennis-Superstar verfügen die Serben mit Miomir Kecmanovic (ATP-64.) und Hamad Medjedovic (ATP-78.) über zwei weitere Top-100-Spieler. Das Ländermatch steigt entweder am 6. und 7. oder am 7. und 8. Februar 2027.
Sollten Jurij Rodionov und Co. die Hürde Serbien meistern, könnte mit Australien bereits die nächste große Tennis-Nation auf die Österreicher warten. Die Australier bekommen es in der ersten Qualifikationsrunde mit Ecuador zu tun.
Mit zwei Siegen wäre Österreich zum dritten Mal in Folge beim Finalturnier der besten acht Nationen vertreten. Als Gastgeber hat Italien sein Ticket für das Final 8 bereits sicher. Spanien, der zweite Finalist von 2026, genießt in der ersten Qualifikationsrunde ein Freilos.