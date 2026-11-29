i Das Team von Jürgen Melzer trifft auf Tennis-Gigant Novak Djokovic. "imago/GEPA" Hammerlos im Davis Cup Österreich muss gegen Tennis-Superstar Djokovic ran Österreichs Davis-Cup-Team erwischt auf dem Weg zum Finalturnier ein schweres Los. Bereits in der ersten Qualifikationsrunde wartet Novak Djokovic. Von Sport Heute 29.11.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet gegen die Nation von Tennis-Superstar Novak Djokovic muss Österreichs Davis-Cup-Team den ersten Schritt in Richtung des dritten Finalturniers in Folge machen. Die Auslosung bescherte der Mannschaft von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer ein schwieriges Auswärtsduell mit Serbien.

Ob Djokovic tatsächlich gegen die Österreicher aufschlagen wird, bleibt abzuwarten. Doch selbst ohne den Tennis-Superstar verfügen die Serben mit Miomir Kecmanovic (ATP-64.) und Hamad Medjedovic (ATP-78.) über zwei weitere Top-100-Spieler. Das Ländermatch steigt entweder am 6. und 7. oder am 7. und 8. Februar 2027.

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Nächster harter Brocken könnte warten

Sollten Jurij Rodionov und Co. die Hürde Serbien meistern, könnte mit Australien bereits die nächste große Tennis-Nation auf die Österreicher warten. Die Australier bekommen es in der ersten Qualifikationsrunde mit Ecuador zu tun.

Mit zwei Siegen wäre Österreich zum dritten Mal in Folge beim Finalturnier der besten acht Nationen vertreten. Als Gastgeber hat Italien sein Ticket für das Final 8 bereits sicher. Spanien, der zweite Finalist von 2026, genießt in der ersten Qualifikationsrunde ein Freilos.