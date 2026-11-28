i Gregor Biber feierte sein NHL-Debüt. "screenshot/instagram" Für Utah Mammoth Österreicher feiert NHL-Debüt, schreibt Geschichte Der österreichische Eishockey-Export Gregor Biber feierte ein erfolgreiches NHL-Debüt. Der Niederösterreicher verewigte sich in der Klubgeschichte. Von Sport Heute 28.11.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gregor Biber hat den Sprung in die beste Eishockey-Liga der Welt geschafft. Der 20-jährige Niederösterreicher feierte in der Nacht auf Samstag sein NHL-Debüt für Utah Mammoth und durfte sich nach einem spektakulären Schlagabtausch mit den Nashville Predators über einen 6:5-Auswärtssieg nach Penaltyschießen freuen.

Dabei schrieb der gebürtige Kremser sogar Klubgeschichte. Biber ist der erste von der Franchise aus Salt Lake City gedraftete Spieler, der für diese auch in der NHL zum Einsatz kam. Utah hatte sich im Jahr 2024 in der vierten Draftrunde an 98. Stelle die Rechte am österreichischen Verteidiger gesichert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im vergangenen Mai unterschrieb Biber einen NHL-Dreijahresvertrag, wechselte vom schwedischen Klub Rögle nach Nordamerika. Dort sammelte das rot-weiß-rote Eishockey-Talent zunächst beim Farmteam Tucson Roadrunners in der AHL Spielpraxis, ehe nun die erstmalige Einberufung in den NHL-Kader folgte.

Spektakuläres Debüt für Biber

Bei seinem ersten Auftritt in der NHL erhielt Biber 9:33 Minuten Eiszeit und verzeichnete zwei Torschüsse. Seine Mannschaft bewies nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand Moral und setzte sich schließlich im Penaltyschießen durch. Vincent Trocheck sorgte als einziger erfolgreicher Schütze für die Entscheidung.

Grund zum Jubeln hatte auch ÖEHV-Star Marco Kasper. Der Kärntner feierte mit den Detroit Red Wings einen 2:0-Auswärtssieg bei den Columbus Blue Jackets und damit den zweiten Erfolg in Serie. Kasper stand 13:37 Minuten auf dem Eis.