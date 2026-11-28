i Marco Odermatt IMAGO/ZUMA Press "Wird schwierig werden" Odermatt hat vor Speed-Auftakt Gewichtprobleme Sechs Kilo mehr als zu seinen besten RTL-Zeiten: Ski-Dominator Marco Odermatt steckt vor dem Speed-Auftakt in Copper Mountain in einem Dilemma. Von Sport Heute 28.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marco Odermatt steht vor einer schwierigen Gratwanderung. Der fünffache Gesamtweltcupsieger will in den Speed-Disziplinen gegenüber seinen schwereren Konkurrenten aufholen, riskiert damit allerdings, ausgerechnet in seiner Paradedisziplin an Spritzigkeit einzubüßen. Vor dem ersten Super-G der Saison in Copper Mountain verrät der Schweizer, dass er zuletzt ordentlich an Gewicht zugelegt hat.

"Seit dem Weltcupauftakt in Sölden habe ich ungefähr zwei Kilo zugelegt und bringe aktuell 92 Kilo auf die Waage", erklärt der 29-Jährige. Zum Vergleich: "In meinen allerbesten Riesenslalom-Zeiten vor drei, vier Jahren" habe Odermatt 86 Kilo gewogen.

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Diskussionen im Trainerteam

Während Odermatt in den Gleitpassagen der Speed-Rennen von den zusätzlichen Kilos profitieren kann, könnten diese in technisch anspruchsvollen Riesenslaloms zum Nachteil werden.

Immerhin bringt sein großer Rivale Lucas Pinheiro Braathen gerade einmal knapp 80 Kilo auf die Waage. Auch im Schweizer Trainerteam sorgt das Gewicht des Ski-Dominators für Diskussionen.

"Marco steckt kilomässig in einem Dilemma. Ich traue ihm zwar absolut zu, dass er mit über 90 Kilo einen Riesenslalom wie in Beaver Creek gewinnen kann. Aber auf Riesen-Hängen wie in Alta Badia oder Val-d’Isère, wo man zwischen den Toren besonders spritzig sein muss, wird es mit diesem Gewicht schwierig werden. Zeitgleich ist ganz klar, dass Marco für die Abfahrt ein höheres Gewicht benötigt", erklärt Swiss-Ski-Techniktrainer Matteo Joris.

Sein Trainerkollege Renzo Valsecchi sieht die Situation hingegen gelassener. "Die Kilos, die er jetzt mehr auf die Waage bringt, sind ja kein Fett, sondern explosive Muskelmasse. Darum glaube ich nicht, dass er viel Spritzigkeit einbüssen wird."

Vor allem im Hinblick auf die Heim-WM in Crans-Montana könnte sich die Gewichtszunahme bezahlt machen. Bei der WM-Generalprobe im vergangenen Jänner triumphierte der rund 100 Kilo schwere Franjo von Allmen vor dem 105 Kilo schweren Italiener Dominik Paris.

Auch Speed-Vorbereitung nicht optimal

Doch nicht nur sein Gewicht beschäftigt Odermatt vor dem Speed-Auftakt. Aufgrund einer Ende August erlittenen Muskelverletzung verpasste der amtierende Super-G-Weltmeister einige Trainingstage. Auch die Vorbereitung in Copper Mountain verlief aufgrund der Sperre des Rennhangs nicht nach Wunsch.

"Ich bin um diese Jahreszeit in Copper fast immer in den Genuss von drei sehr guten Tagen auf der Abfahrt, drei Top-Tagen im Super-G und zwei genauso guten Trainingstagen im Riesenslalom gekommen. Jetzt ist das halt leider anders, weil der Haupthang für die Weltcuprennen präpariert wird."

Im vergangenen Winter erlebte Odermatt in Copper Mountain ein durchwachsenes Rennwochenende. Während der mittlerweile 54-fache Weltcupsieger trotz einer Grippeerkrankung im Super-G triumphierte, schied er tags darauf im Riesenslalom aus. Den Sieg sicherte sich damals ÖSV-Star Stefan Brennsteiner.