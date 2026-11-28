i ÖSV-Star Benjamin Karl. GEPA pictures Bärenstarke Rückkehr Karl fährt bei Comeback-Rennen sofort aufs Stockerl Benjamin Karl bleibt in der Weltspitze der Snowboarder. Der Doppel-Olympiasieger raste bei seinem Comeback-Rennen gleich auf Rang zwei. Von Sport Heute 28.11.2026, 08:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Benjamin Karl ist zurück – und steht auf Anhieb wieder auf dem Stockerl! Der Snowboard-Olympiasieger raste am Samstag beim Weltcup-Auftakt im chinesischen Snow Ruyi auf den zweiten Platz. Mit Andreas Prommegger als Drittem schaffte es ein weiterer Österreicher auf das Stockerl.

Karl hatte bereits mit Rang zwei in der Qualifikation seine Ambitionen im Comeback-Rennen unterstrichen. Nach Siegen über seinen ÖSV-Kollegen Dominik Burgstaller, den Bulgaren Radoslaw Jankow und Prommegger zog der Olympiasieger ins Finale ein. Dort musste er sich lediglich dem Schweizer Dario Caviezel um 0,20 Sekunden geschlagen geben.

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ÖSV-Ass Karl kündigte erst im Frühjahr mit seinem Rücktritt vom Snowboardsport und den geplanten Sprung zum Cyclocross an, sorgte damit für Aufsehen. Er wollte als passionierter Radsportler 2030 in der neuen Disziplin bei Olympia an den Start gehen, doch Cyclocross wurde nicht ins Programm aufgenommen. Karl vollzog daraufhin die Kehrtwende und kündigte sein schnelles Comeback im Snowboardsport an – das nach umstrittenen Aussagen zur Beziehung zu seiner Frau Nina auch für Unstimmigkeiten im ÖSV-Team gesorgt hatte.

Starker ÖSV-Saisonstart

Prommegger setzte sich derweil im kleinen Finale gegen den Italiener Roland Fischnaller durch und komplettierte damit den starken Saisonauftakt der ÖSV-Snowboarder. Mit Christoph Karner als Sechstem und Fabian Obmann als Siebentem holten zwei weitere ÖSV-Läufer Top-Platzierungen.

Alexander Payer belegte Rang 13, Burgstaller wurde 15., Arvid Auner 17. und Matthäus Pink 31.

Weniger erfolgreich verlief der Saisonauftakt für die ÖSV-Frauen. Claudia Riegler belegte Rang 17, Martina Ankele wurde 30. Der Sieg ging an die Italienerin Lucia Dalmasso.