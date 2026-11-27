i Der Slalom in Gurgl. GEPA pictures "In Courchevel schlimm" Ski-Stars äußern Kritik am Essen im Ski-Weltcup Die Verpflegung bei den Weltcup-Rennen sorgt für Unmut bei den Ski-Stars. Die Schweizer haben bereits Konsequenzen gezogen. Von Sport Heute 27.11.2026, 20:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Kampf um Hundertstelsekunden überlassen die Ski-Stars nichts dem Zufall. Während bei der Materialabstimmung, der Trainingssteuerung und der Regeneration mittlerweile jedes noch so kleine Detail berücksichtigt wird, gibt es ausgerechnet bei der Verpflegung an den Weltcup-Standorten offenbar erheblichen Aufholbedarf.

Vor allem bei den Schweizern ist der Unmut über das kulinarische Angebot der Veranstalter groß. Seit diesem Winter setzt der Schweizer Skiverband deshalb auf eine eigene Verpflegung, lässt seine Athleten privat bekochen.

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"Teilweise fehlt es an Vielfalt, Ausgewogenheit und ausreichendem Nährwert", erklärt Flurina Janutin, Teambetreuerin der Schweizer Ski-Herren, gegenüber "20 Minuten". "Die Athleten benötigen eine Ernährung, die auf ihre körperlichen Belastungen abgestimmt ist und sowohl Energie für die Leistung als auch die Grundlage für eine gute Regeneration liefert."

Brisante These um Odermatt

Wie groß der Einfluss der Ernährung auf die sportliche Leistung sein kann, verdeutlicht eine brisante These des Schweizer Slalom-Spezialisten Daniel Yule.

"Ich glaube, dass Marco in der letzten Saison die Riesenslalom-Kugel im finalen Rennen auch wegen der Kulinarik verloren hat", erklärte Yule gegenüber dem "Blick". Odermatt hatte beim Saisonfinale in Lillehammer im ersten Durchgang gepatzt und damit seinem großen Rivalen Lucas Pinheiro Braathen den Weg zur kleinen Kristallkugel geebnet.

Der für Brasilien startende Ski-Star genießt bereits seit Jahren den Luxus eines eigenen Kochs. Braathen sei laut Yule "ausnahmslos nach seinen Wünschen verpflegt" worden, "weil in seinem Privatteam auch ein Koch fest angestellt ist. Ich bin davon überzeugt, dass sich das auf die Leistung auswirkt".

Odermatt selbst wollte seinen Patzer zwar nicht auf die Verpflegung schieben, berichtete allerdings ebenfalls von negativen Erfahrungen.

Auch Deutsche üben Kritik

"Bei den Rennen in Courchevel waren das Teamhospitality und die Unterkunft im letzten Winter besonders schlimm", verriet der Ski-Dominator. Die Schweizer sind mit ihrem Unmut nicht allein. Auch beim Deutschen Skiverband sieht man hinsichtlich der Verpflegung der Athleten erhebliches Verbesserungspotenzial.

"Die Verpflegung bei Weltcuprennen ist ein sensibles Thema und nicht überall gleich gut auf die Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten abgestimmt", kritisierte DSV-Sportvorstand Wolfgang Meier gegenüber "20 Minuten".

Ski-Weltverband reagiert

Der internationale Skiverband FIS verweist angesichts der Kritik auf bestehende Richtlinien und Ernährungsleitfäden, die den jeweiligen Veranstaltern zur Verfügung gestellt werden.

"Diese bieten den lokalen Organisationskomitees praktische Hinweise zu den Ernährungsbedürfnissen von Athleten, Teams und Mitarbeitern und berücksichtigen gleichzeitig lokale Produkte und Traditionen", erklärt FIS-Sport- und Veranstaltungsdirektorin Sandra Spitz.