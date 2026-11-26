i ÖSV-Superstar Julia Scheib GEPA pictures Bei Rennen in Killington 4 statt 9! ÖSV überrascht mit Mini-Team im Weltcup Nur ein Mini-Team vertritt Österreich bei den Weltcuprennen der Frauen in Killington. Gar nur acht Läuferinnen sind nach Übersee gereist. Von Sport Heute 26.11.2026, 18:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dünnes Aufgebot beim ÖSV! Nach dem historischen Slalom-Debakel beim Heimweltcup in Gurgl übersiedeln die Technikerinnen nach Nordamerika. Am Samstag steht in Killington (USA) der zweite Riesentorlauf der laufenden Weltcup-Saison auf dem Programm (15.30 und 18.30 Uhr). Allerdings schickt der ÖSV lediglich vier Läuferinnen ins Rennen. Neun Startplätze würden den Österreichern zustehen – damit wird nicht einmal die Hälfte des Kontingents ausgeschöpft.

Damen-Cheftrainer Johannes Zöchling nominierte Star Julia Scheib sowie die drei Tirolerinnen Stephanie Brunner, Franziska Gritsch und Ricarda Haaser für den Riesentorlauf. Beim Saisonauftakt in Sölden hatte Gritsch als Neunte für das beste Ergebnis aus rot-weiß-roter Sicht gesorgt. Während Brunner und Haaser die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpassten, war Scheib bereits im ersten Lauf ausgeschieden. Haaser hat allerdings gute Erinnerungen an Killington, belegte dort im November 2024 den achten Platz.

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ÖSV-Hoffnung fällt verletzt aus

Besonders bitter: Mit Nina Astner fällt eine weitere ÖSV-Technikerin längerfristig aus. Die 26-jährige Tirolerin zog sich im Riesentorlauftraining in Österreich einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zu. Bereits im Oktober hatte Astner bei einem Trainingssturz eine Knochenprellung am rechten Unterschenkel erlitten und deshalb den Saisonauftakt in Sölden verpasst. Über die genaue Ausfalldauer machte der ÖSV keine Angaben.

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Mittlerweile meldete sich die Tirolerin auch selbst zu Wort. "Es hat etwas Zeit gebraucht, es zu verarbeiten, aber ich habe bereits wieder meinen Fokus auf die Reha gelegt", schrieb Astner am Mittwoch auf Instagram. Während die 26-Jährige erneut an ihrem Comeback arbeiten muss, bereiten sich ihre Teamkolleginnen nach der Anreise am Dienstag in Waterville auf die Weltcup-Rennen in Killington vor.

Auch im Slalom am Sonntag (16.30 und 19.30 Uhr) ist das rot-weiß-rote Aufgebot überschaubar. Mit Katharina Truppe, Katharina Huber, Natalie Falch, Franziska Gritsch und Lisa Hörhager gehen lediglich fünf Österreicherinnen an den Start. Auch hier hätte Österreichs Team ebenso neun Startplätze. Nach der historischen Schmach von Gurgl, wo keine einzige ÖSV-Läuferin den zweiten Durchgang erreicht hatte, ist in Nordamerika Wiedergutmachung angesagt.