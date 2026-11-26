i Marco Odermatt und Franjo von Allmen. GEPA pictures Streit im Schweizer-Team? Von Allmen über Odermatt: "Es bringt nichts" Ski-Star Franjo von Allmen verrät, warum er bei gewissen Themen noch nie seinen Schweizer Landsmann Marco Odermatt um Tipps gebeten hat. Von Sport Heute 26.11.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sind die beiden großen Aushängeschilder des Schweizer Speed-Teams: Marco Odermatt und Franjo von Allmen. Obwohl sich die beiden Ski-Superstars gut verstehen, gehen sie auf der Piste ihre eigenen Wege. Nun verrät von Allmen, warum er seinen erfolgreichen Teamkollegen nie um Tipps bei der Streckenbesichtigung bittet.

Spätestens seit seinen drei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2026 zählt von Allmen zu den ganz Großen des Skisports. Bereits bei der WM in Saalbach 2025 hatte der Schweizer mit zwei Goldmedaillen seinen Landsmann Odermatt in den Schatten gestellt. Am Verhältnis der beiden habe sich dadurch allerdings kaum etwas verändert.

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"Bei uns ist es interessant. Wir sind von Anfang an unsere eigenen Wege gegangen. Beispielsweise habe ich ihn bei einer Besichtigung noch nie nach Tipps gefragt", erklärte der 25-Jährige gegenüber "20 Minuten".

Der Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Fahrweise der beiden Schweizer. "Er hat einen komplett anderen Fahrstil und eine andere Technik als ich", so von Allmen. Odermatt könne dadurch Linien und Radien fahren, die für ihn selbst nicht möglich seien. An anderen Stellen sei von Allmen hingegen mit einer anderen Linienwahl und weniger Risiko schneller.

"Darum bringt es mir auch nichts, wenn ich mich mit einer Zweitmeinung, die mir nicht hilft, verunsichere", stellte der dreifache Olympiasieger klar.

Für die kommende Weltcup-Saison hat sich der gelernte Zimmermann vor allem mehr Konstanz zum Ziel gesetzt. Immer wieder kosteten ihn zuletzt Fahrfehler mögliche Siege oder Podestplätze. Gelingt es dem 25-Jährigen, diese abzustellen, könnte sich ein heißer Zweikampf mit Odermatt um die Abfahrtskugel entwickeln. Mit der Heim-WM in Crans-Montana wartet zudem das nächste große Saisonhighlight auf die beiden Schweizer.