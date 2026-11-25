i Nina Astner GEPA pictures Nächster Rückschlag ÖSV-Ass verletzte sich im Training am Kreuzband Das Verletzungspech lässt Nina Astner nicht los. Die ÖSV-Läuferin hat sich im Training einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Von Sport Heute 25.11.2026, 12:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Rückschlag für Nina Astner! Die Tirolerin muss ihr Comeback im Ski-Weltcup erneut verschieben. Die 26-Jährige fehlt auch beim Auftakt der Nordamerika-Tournee der Damen.

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Beim Riesentorlauf-Training zog sich die ÖSV-Läuferin einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zu. Astner muss sowohl im Training als auch bei Wettkämpfen pausieren. Wie lange die Tirolerin außer Gefecht sein wird, ist noch unklar.

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Für Astner ist es bereits der zweite Verletzungsrückschlag innerhalb weniger Wochen. Schon Mitte Oktober hatte sich die Technikspezialistin bei einem Trainingssturz verletzt.

Damals erwischte es den rechten Unterschenkel. Der ÖSV stufte die Verletzung zwar als nicht schwerwiegend ein, den Weltcup-Auftakt auf dem Rettenbachferner in Sölden verpasste Astner aber dennoch.

Während die 26-Jährige nun erneut an ihrer Rückkehr arbeiten muss, geht es für ihre Teamkolleginnen nach den Heimrennen in Gurgl in Richtung USA.

In Killington stehen am Samstag (28. November) ein Riesentorlauf und am Sonntag (29. November) ein Slalom auf dem Programm. ÖSV-Damenchef Johannes Zöchling nominierte insgesamt acht Läuferinnen für die beiden Technik-Bewerbe.