i Als sich Aleks Kilde die Achillessehne riss, wurde er von seiner Verlobten Mikaela Shiffrin getröstet. GEPA pictures Nach Achillessehnen-Riss "Bist du deppat" – Ski-Star Kilde verrät Comeback-Plan Alexander Aamodt Kilde kämpft sich nach seinem Achillessehnenriss zurück. Der Ski-Star hat bereits einen konkreten Termin ins Auge gefasst. Von Sport Heute 24.11.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alexander Aamodt Kilde lässt sich auch von seinem nächsten schweren Rückschlag nicht unterkriegen. Rund fünf Wochen nach seinem Achillessehnenriss hat der norwegische Speed-Star bereits ein konkretes Ziel vor Augen: Bei den Weltcup-Rennen in seiner Heimat Kvitfjell am 6. und 7. März 2027 will der 34-Jährige wieder auf der Rennpiste stehen – vorerst allerdings nur als Vorläufer.

"Als Vorläufer in Kvitfjell zu fahren, ist realistisch", verriet der Lebensgefährte von Ski-Queen Mikaela Shiffrin am Montag bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" auf ServusTV.

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Mitte Oktober hatte sich Kilde bei einem Trainingssturz in Chile die Achillessehne gerissen. Mittlerweile kann der Norweger sogar wieder mit Humor auf den bitteren Rückschlag zurückblicken. "Jetzt kann ich lachen, aber das war ein Moment, wo ich dachte: ‘Bist du deppat!‘"

Kilde macht Fortschritte

Die vergangenen Jahre waren für den 21-fachen Weltcupsieger von schweren Verletzungen geprägt. Besonders schlimm erwischte es Kilde im Jänner 2024, als er bei der Abfahrt in Wengen schwer zu Sturz kam und sich massive Verletzungen am Unterschenkel und an der Schulter zuzog.

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Nun muss sich der jeweils zweifache Olympia- und WM-Medaillengewinner erneut durch eine Reha kämpfen. Diese verläuft bislang vielversprechend.

"Ich werde fitter und kann mich schon mehr bewegen und größere Gewichte nehmen", berichtet Kilde. Mit den Heimrennen in Kvitfjell hat der Norweger nun ein Ziel, auf das er in den kommenden Monaten hinarbeiten kann.